Экспертная встреча Украины, Евросоюза и РФ по газу отменена

Фото: Марош Шефчович (European Union 2014 - European Parliament)

Трехсторонние переговоры по газу остаются запланированными на 21 января

Экспертная трехсторонняя встреча Украины, ЕС и России по газу, которая должна была состояться 15 января, отменена. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича Анна-Кайса Итконен, передает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

При этом встреча министров остается запланированной на 21 января.

"Экспертные консультации, которые были запланированы на 15 января в преддверии министерской встречи, не состоятся", - сказала она.

Напомним, трехсторонние газовые переговоры с участием Украины, Европейской комиссии и России пройдут в Брюсселе 21 января. Шефчович отметил, что второй раунд трехсторонних переговоров с Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа пройдет 21 января в Брюсселе.

Недавно директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что лоббисты "Северного потока-2" и отдельные европейские политики используют трехсторонние переговоры как аргумент в пользу этого проекта.

Также Витренко заявил, что "восстановление баланса интересов", которого от "Нафтогаза" требует российский монополист "Газпром" в ходе переговоров по транзиту газа, возможно только на основании решения Стокгольмского арбитража.

О переносе переговоров на январь заявлял министр энергетики России Александр Новак. По его словам, встреча может состояться во второй половине января, при этом перед ней запланированы переговоры на экспертном уровне.

Как писало РБК-Украина, срок действия контракта на транзит российского газа в ЕС от 2009 года истекает 1 января 2020 года. До этого времени НАК "Нафтогаз Украины" рассчитывает завершить анбандлинг компании, передав газотранспортные активы новому независимому оператору ГТС - компании "Магистральные газопроводы Украины".