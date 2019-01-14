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Вітренко допустив проведення експертної зустрічі щодо газу без РФ

Новини » Енергетика    14.01.2019 - 16:37
Вітренко допустив проведення експертної зустрічі щодо газу без РФ
Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

На даний момент підтверджено участь української та європейської сторін

Головний виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що експертна зустріч щодо газу, яка повинна була відбутися 15 січня 2019 року, може відбутися у форматі Європейський союз-Україна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Вітренко в Facebook.

За його словами, на даний момент підтверджено участь української та європейської сторін. При цьому якщо завтра, 15 січня, не буде російської сторони, то зустріч відбудеться в двосторонньому форматі.

Вітренко допустив проведення експертної зустрічі щодо газу без РФ

Нагадаємо, сьогодні прес-секретар голови Єврокомісії у справах Энергосоюза Мароша Шефчовича Анна-Кайса Ітконен заявила, що експертна тристороння зустріч України, ЄС і Росії по газу скасована.

При цьому тристоронні газові переговори з участю України, Європейської комісії та Росії пройдуть у Брюсселі 21 січня. Шефчович зазначив, що другий раунд тристоронніх переговорів з Росією і Україною про довгостроковий транзит газу відбудеться 21 січня в Брюсселі.

Раніше Вітренко заявляв, що лобісти "Північного потоку-2" і окремі європейські політики використовують тристоронні переговори як аргумент на користь цього проекту. За його словами, "відновлення балансу інтересів", якого від "Нафтогазу" вимагає російський монополіст "Газпром" в ході переговорів з транзиту газу, можливе тільки на підставі рішення Стокгольмського арбітражу.

 

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Новини України Юрій ВітренкоНафтогаз України
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