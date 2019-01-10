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Трехсторонние переговоры используют для лоббирования "Северного потока-2"

Новости » Энергетика    10.01.2019 - 19:31
Трехсторонние переговоры используют для лоббирования "Северного потока-2"
Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сделал заявление

Лоббисты "Северного потока - 2" и отдельные европейские политики используют трехсторонние переговоры как аргумент в пользу этого проекта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко в Facebook.

"Мол, смотрите, Германия и Еврокомиссия сделают так, чтобы сохранить транзит через Украину, поэтому не мешайте российским и европейским компаниям строить Cеверный поток - 2", - написал Витренко.

Он отметил, что ситуация похожа на русскую басню. "Европейские политики говорят о необходимости сохранения транзита через Украину, а "Васька слушает да ест", продолжая строить "Северный поток - 2", который и является основной угрозой для сохранения транзита через Украину", - добавил Витренко.

Трехсторонние переговоры используют для лоббирования &quot;Северного потока-2&quot;

Напомним, ранее вице-президент Еврокомиссии по делам Энергетического союза Марош Шефчович сообщил о том, трехсторонние газовые переговоры при участии Украины, Европейской комиссии и России пройдут в Брюсселе 21 января. По его словам, темой переговоров станет вопрос о долгосрочном транзите газа.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "восстановление баланса интересов", которого от украинской компании требует российский монополист "Газпром" в ходе переговоров по транзиту газа, возможно только на основании решения Стокгольмского арбитража.

"Нафтогаз" заявил свою позицию в переговорах о транзите российского газа Кабмин утвердил делегацию на трехсторонние переговоры по газу
Новости Украины газЮрий Витренкопереговоры
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