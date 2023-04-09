"Витік документів Пентагону". Франція спростовує присутність своїх військових в Україні

Уряд Франції спростував інформацію про те, що їхні солдати перебувають на території України і воюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde .

"Немає жодних французьких сил, які беруть участь в операціях в Україні", - заявила команда міністра Збройних сил Франції Себастьєна Лекорню.

Витік документів з докладним описом планів весняного військового наступу на Україну, що поширився в Інтернеті, припускає, що французькі солдати присутні на полі бою в Україні.

Згідно з Guardian, "один слайд припускає, що невеликий контингент із менш ніж ста співробітників сил спеціальних операцій із країн-членів НАТО - Франції, США, Великої Британії та Латвії - вже діє в Україні".

Неясно, хто спочатку отримав і злив ці документи, і якою мірою вони могли бути змінені.

"Процитовані документи не походять від французьких військових. Ми не коментуємо документи, джерело яких незрозуміле", - заявили представники команди Лекорню.

Нагадаємо, NYT повідомило про витік у мережу засекречених військових документів, в яких описуються плани США та НАТО щодо посилення ЗСУ перед запланованим контрнаступом. При цьому аналітики вважають, що дані було змінено в деяких частинах, що може вказувати на спробу дезінформації РФ.

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