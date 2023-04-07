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Зеленський провів Ставку: обговорювали фронт і запобігання витокам планів з оборони

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П'ятниця 07 квітня 2023 15:07
Зеленський провів Ставку: обговорювали фронт і запобігання витокам планів з оборони Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У п'ятницю, 7 квітня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого обговорили фронт й запобігання витокам інформації щодо планів ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Які питання були обговорені:

  • головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний проінформував учасників про обстановку на основних напрямках фронту;
  • командувачі оперативно-стратегічних угруповань доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту;
  • голова Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів про можливі дії ворога в найближчий період;
  • було детально розглянуто перебіг формування й укомплектування озброєнням нових бригад, а також приділено увагу підготовці особового складу;
  • учасники засідання обговорили запобігання витоку інформації стосовно планів сил оборони України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, інформацією про контрнаступ ЗСУ володіє обмежене коло людей, а остаточне рішення приймається у вирішальний момент з міркувань безпеки.

Як пояснив міністр оборони України Олексій Резніков, Генеральний штаб ЗСУ самостійно обиратиме слушний час для контрнаступу наших воїнів.

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