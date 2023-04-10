Південна Корея обговорить з США "витік" документів Пентагону

Південна Корея обговорить з США "витік" секретних документів Пентагону, які детально описують приватні розмови про війну в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Південна Корея сьогодні підтвердила, що їй відомо про "витік таємної інформації". За словами одного з чиновників, влада Кореї збирається обговорити з США "питання, які виникли в результаті витоку інформації".

За даними ЗМІ, один з документів, які потрапили у мережу, містив подробиці внутрішніх дискусій між високопосадовцями Південної Кореї. Вони стосувалися тиску Вашингтона на Сеул щодо постачання зброї Україні, зокрема боєприпасів.

У документі, який не містить дати, говориться, що Південна Корея погодилася допомогти США артилерійськими снарядам, але за умови, що "кінцевим споживачем" повинні бути американські військові. Проте корейські високопосадовці переймалися, що боєприпаси можуть потрапити до України.

"Звіт частково базувався на даних радіотехнічної розвідки, які свідчать про те, що США шпигували за Південною Кореєю - одним з своїх найважливіших союзників", - зазначають журналісти.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня видання The New York Times повідомило, що Пентагон розслідує можливий витік секретної інформації про стан української армії та плани США і НАТО щодо підтримки України.

Пізніше стало відомо, що невідомі "злили" у мережу й інші дані, дійсність яких не підтверджена.

При цьому в Офісі президента та українській розвідці назвали документи фейковими, а також запідозрили російську розвідку у причетності до інциденту.

Проте, за даними CNN, командування України змінило деякі військові плани через "витік" документів.

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