"Злиті документи Пентагону" про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ можуть бути підробкою, - Reuters

Фото: "Злиті документи Пентагону" про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ можуть бути підробкою (Getty Images)

"Злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство пише, що наразі американська влада розслідує "витік" даних, однак їхня достовірність досі не підтверджена. "Документи могли бути скомпрометовані, щоб ввести в оману слідчих стосовно їх походження або поширити неправдиву інформацію, яка може завдати шкоди інтересам безпеки Сполучених Штатів", - зазначають журналісти. Окрім цього, як вказує Reuters, Пентагон припускає, що дані могли бути опубліковані американцем, а не кимось із союзників. На це вказує "глибина тем, порушених у документах".