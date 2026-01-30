Без Віткоффа та Кушнера не вийде? Трамп оцінив шанси на угоду між Україною та РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та РФ мають "хороші шанси" укласти мирну угоду навіть без його посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа під час спілкування з пресою.
"Я вважаю, що вони мають шанс. Ми намагалися. Я закінчив вісім воєн - всі вони, на мою думку, були складнішими, ніж ця. Але Зеленський і Путін ненавидять один одного, і це дуже ускладнює ситуацію. Але я вважаю, що ми дуже близькі до укладення угоди", - сказав він.
Трамп наголосив, що у війні в Україні вже загинули сотні тисяч людей, переважно солдатів. За його словами, минулого місяця Україна та РФ втратили 29 000 військових.
"29 000 солдатів за один місяць. 27 000 за місяць до того. Я думаю, що так, у нас є хороші шанси досягти угоди", - наголосив президент США.
Нагадаємо, черговий раунд переговорів щодо завершення війни в Україні запланований на 1 лютого в Абу-Дабі. Спецпредставники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер не братимуть участі у цих переговорах - зустріч відбудеться тільки між Україною та РФ.
У четвер, 29 січня, високий представник ЄС Кая Каллас заявила, що склад делегації країни-агресорки на переговорах свідчить про відсутність у Росії серйозних намірів досягти миру.
Згідно з даними ЗМІ, адміністрація президента США Дональда Трампа нібито заявила Україні, що надання гарантій безпеки залежить від поступливості Києва у територіальному питанні.
Сьогодні, 30 січня, стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв у суботу вирушить до Маямі. Там він проведе низку зустрічей із членами адміністрації Дональда Трампа.
Минулими вихідними, 23-24 січня, в Абу-Дабі відбулися перші тристоронні переговори між Україною, РФ та США, які отримали позитивну оцінку з боку американської сторони, а також Києва.
Джерело РБК-Україна розповіло, що зустріч 23-24 січня мала ознайомчий характер - фактично, сторони ознайомилися із позиціями одна іншої.