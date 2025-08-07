Onet: Віткофф запропонував Путіну "вигідні умови" щодо України. Що дізналися ЗМІ

Візит Віткоффа у Москву

Нагадаємо, що у вчора, 6 серпня, до Росії прибув спецпредставник президента США Стів Віткофф, де зустрівся з Путіним. Цей візит став поштовхом до нової хвилі обговорень можливих переговорів між лідерами США і Росії.

Після зустрічі в Москві у медіа з’явилась інформація, що Путін нібито запропонував Дональду Трампу провести переговори "у певний момент". У Білому домі підтвердили, що Трамп відповів згодою і заявив про готовність зустрітися з російським президентом уже наступного тижня.

Більше того, The New York Times повідомила, що Трамп має намір організувати тристоронню зустріч за участі себе, Путіна та президента України Володимира Зеленського. Про такий план Трамп, за даними журналістів, вже повідомив лідерам європейських держав.

Разом з тим, у Держдепартаменті США наголосили, що проведення переговорів Трампа з Путіним залежатиме від прогресу у врегулюванні війни в Україні. Таку позицію озвучив держсекретар Марко Рубіо.

Цього ж дня президент США також провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, до обговорення також долучилися деякі лідери країн Європи.

Зауважимо, що сьогодні, 7 серпня, стало відомо, що Трамп доручив своїй команді оперативно готувати переговори з Путіним і Зеленським, щоб реалізувати ідею зустрічі якнайшвидше.

Також сьогодні, 7 серпня, Зеленський повідомив, що Україна запропонувала три формати майбутніх мирних переговорів. Вони мають відбутися найближчим часом на рівні лідерів, і Київ очікує рішучості й відкритості до діалогу з боку Москви.