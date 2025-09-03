UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Віткофф прибув до Парижа напередодні зустрічі "коаліції рішучих", - ЗМІ

Фото: спецпредставник президента США Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Спеціальний представник президента США Стівен Віткофф у середу, 3 вересня, прибув до Парижа. Ймовірно, він візьме участь у зустрічі "коаліції рішучих".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Devdiscourse.

Як повідомляє видання з посиланням на дипломатичні джерела, прибуття Віткоффа підігріває чутки щодо його можливої участі у "вирішальній зустрічі з країнами, які об'єдналися, щоб підтримати Україну проти російської агресії".

Водночас наразі невідомо, чи братиме спецпредставник президента США участь у засіданні "коаліції рішучих". 

При цьому очікується, що Віткофф проведе переговори з українською делегацією.

Зустріч "коаліції рішучих"

Нагадаємо, завтра, 4 вересня, у Парижі відбудеться зустріч "коаліції рішучих". Лідери низки європейських країн зберуться на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона для того, щоб обговорити гарантії безпеки для України.

Серед них - канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Президент України Володимир Зеленський також візьме участь у зустрічі, яка відбудеться у гібридному форматі.

Як відомо, Макрон та Стармер головуватимуть на зустрічі "коаліції рішучих" у Єлисейському палаці.

Водночас президента США Дональда Трампа можуть запросити доєднатися до зустрічі "коаліції рішучих" дистанційно.

Також повідомлялося, що Зеленський та європейські лідери проведуть телефонну розмову з Трампом після зустрічі "коаліції рішучих".

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяСполучені Штати АмерикиПарижСтів Віткофф