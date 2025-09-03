Уиткофф прибыл в Париж накануне встречи "коалиции решительных", - СМИ

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф в среду, 3 сентября, прибыл в Париж. Вероятно, он примет участие во встрече "коалиции решительных".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Devdiscourse.
Как сообщает издание со ссылкой на дипломатические источники, прибытие Уиткоффа подогревает слухи о его возможном участии в "решающей встрече со странами, которые объединились, чтобы поддержать Украину против российской агрессии".
В то же время пока неизвестно, будет ли спецпредставитель президента США участвовать в заседании "коалиции решительных".
При этом ожидается, что Уиткофф проведет переговоры с украинской делегацией.
Напомним, завтра, 4 сентября, в Париже состоится встреча "коалиции решительных". Лидеры ряда европейских стран соберутся по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона для того, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.
Среди них - канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие во встрече, которая состоится в гибридном формате.
Как известно, Макрон и Стармер будут председательствовать на встрече "коалиции решительных" в Елисейском дворце.
В то же время президента США Дональда Трампа могут пригласить присоединиться к встрече "коалиции решительных" дистанционно.
Также сообщалось, что Зеленский и европейские лидеры проведут телефонный разговор с Трампом после встречи "коалиции решительных".