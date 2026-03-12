ua en ru
Чт, 12 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Віткофф і Кушнер зустрілися з посланцем Путіна у Флориді: був і ще один учасник

09:26 12.03.2026 Чт
2 хв
Хто до них приєднався
aimg Ірина Глухова
Віткофф і Кушнер зустрілися з посланцем Путіна у Флориді: був і ще один учасник Фото: Стів Віткофф і Джаред Кушнер(Getty Images)

У Флориді відбулася зустріч делегацій США та Росії у середу, 11 березня. Команди обговорили різноманітні теми та домовилися підтримувати зв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа в соцмережі Х.

Читайте також: У Трампа сподіваються, що для миру в Україні скоро буде переломний момент

До американської делегації, окрім Віткоффа, входив зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.

Російську делегацію очолював спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв.

"Команди обговорили різні теми й домовилися підтримувати зв'язок", - розповів спецпосланець Трампа.

При цьому жодних деталей переговорів Віткофф не розкрив.

Тим часом очільник російської сторони на перемовинах, директор російського фонду прямих інвестицій Дмитрієв зробив репост допису Віткоффа й подякував "за плідну зустріч".

Варто додати, що минулого разу подібна зустріч відбулася у Флориді наприкінці січня.

Переговори щодо завершення війни в Україні

Черговий раунд тристоронніх переговорів планувався на цей тиждень, однак зустріч було відкладено за пропозицією США, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Київ готовий провести переговори в будь-який момент у форматі, який "може допомогти й буде реалістичним з точки зору закінчення війни".

Днями український президент сказав, що Україна та Туреччина готуються до проведення нового раунду переговорів з США і Росією у тристоронньому форматі.

Своєю чергою Віткофф заінтригував заявою про прогрес у переговорах щодо завершення війни в Україні.

Також спецпосланець Трампа в ефірі CNBC заявив, що врегулювання війни РФ проти України займає більше часу, ніж очікував президент США, але у Вашингтоні сподіваються на переломний момент.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Флорида Стів Віткофф Війна в Україні
Новини
Україна ризикує зіткнутися з дефіцитом ракет ППО для Patriot: що сталося
Україна ризикує зіткнутися з дефіцитом ракет ППО для Patriot: що сталося
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком