Віткофф і Кушнер зустрілися з посланцем Путіна у Флориді: був і ще один учасник

У Флориді відбулася зустріч делегацій США та Росії у середу, 11 березня. Команди обговорили різноманітні теми та домовилися підтримувати зв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа в соцмережі Х .

Варто додати, що минулого разу подібна зустріч відбулася у Флориді наприкінці січня.

Тим часом очільник російської сторони на перемовинах, директор російського фонду прямих інвестицій Дмитрієв зробив репост допису Віткоффа й подякував "за плідну зустріч".

При цьому жодних деталей переговорів Віткофф не розкрив.

До американської делегації, окрім Віткоффа, входив зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.

Переговори щодо завершення війни в Україні

Черговий раунд тристоронніх переговорів планувався на цей тиждень, однак зустріч було відкладено за пропозицією США, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Київ готовий провести переговори в будь-який момент у форматі, який "може допомогти й буде реалістичним з точки зору закінчення війни".

Днями український президент сказав, що Україна та Туреччина готуються до проведення нового раунду переговорів з США і Росією у тристоронньому форматі.

Своєю чергою Віткофф заінтригував заявою про прогрес у переговорах щодо завершення війни в Україні.

Також спецпосланець Трампа в ефірі CNBC заявив, що врегулювання війни РФ проти України займає більше часу, ніж очікував президент США, але у Вашингтоні сподіваються на переломний момент.