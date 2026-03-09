ua en ru
Пн, 09 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Планували на цей тиждень, але відклали: Зеленський назвав причину паузи у переговорах

19:18 09.03.2026 Пн
2 хв
Україна готова до зустрічі будь-коли за умови, що вона допоможе наблизити настання миру
aimg Валерій Ульяненко
Планували на цей тиждень, але відклали: Зеленський назвав причину паузи у переговорах Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Черговий раунд тристоронніх переговорів планувався на цей тиждень, проте зустріч відкладається за пропозицією США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Читайте також: "Є 11 запитів від країн": Зеленський анонсував допомогу партнерам через війну в Ірані

Він розповів про результати своєї зустрічі з переговорною командою України. Обговорювалась наступна зустріч зі США та Росією, яка відкладається через ситуацію на Близькому Сході.

"Важливо, що фактично 24/7 комунікуємо з американською стороною. Наразі пріоритет партнерів і вся увага - ситуації навколо Ірану, і через це зустріч, яка планувалася на цей тиждень за пропозицією американської сторони відкладається", - йдеться у заяві президента.

При цьому Зеленський підкреслив, що Україна готова до зустрічі в будь-який момент у форматі, який "може допомогти й буде реалістичним з точки зору закінчення війни".

"Ми бачимо, що росіяни зараз намагаються зманіпулювати ситуацією на Близькому Сході та в регіоні Затоки на користь своєї агресії, а також перетворити удари іранського режиму по сусідах та американських базах фактично на другий фронт російської війни проти України та - ширше - усього Заходу", - наголосив він.

Завершення війни в Україні

Нагадаємо, 6 березня прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що американський президент Дональд Трамп усе ще вірить у можливість досягнення миру в Україні.

Крім того, нещодавно спецпредставник Трампа Стів Віткофф теж висловив оптимізм щодо цього питання. За його словами, робота над підсумковим документом триває і нові результати очікуються найближчими тижнями.

Зазначимо, кілька днів тому Дональд Трамп сказав, що саме Володимир Зеленський нібито заважає досягненню мирної угоди. За його словами, Україна стрімко втрачає позиції для "торгу", а Кремль нібито готовий до діалогу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Україна Іран Мирні переговори
Новини
Зростання цін на пальне: Кабмін готує допомогу українцям, але не всім
Зростання цін на пальне: Кабмін готує допомогу українцям, але не всім
Аналітика
Стрибок в політику? Чи готується Залужний до виборів і що у нього із Зеленським
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Стрибок в політику? Чи готується Залужний до виборів і що у нього із Зеленським