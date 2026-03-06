ua en ru
Віткофф заінтригував заявою про прогрес у переговорах України і РФ

18:15 06.03.2026 Пт
2 хв
Що саме може змінитися для України вже найближчим часом?
aimg Сергій Козачук
Віткофф заінтригував заявою про прогрес у переговорах України і РФ Фото: спеціальний посланник США з питань миру Стів Віткофф (Getty Images)

Найближчими тижнями очікується прогрес у переговорах щодо завершення війни в Україні. Цьому сприяв масштабний обмін полоненими, у межах якого сторони повернули по 1000 осіб.

Про це заявив спеціальний посланник США з питань миру Стів Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в соцмережі X.

Читайте також: Трамп назвав Зеленського "перешкодою" до миру з РФ

За словами Віткоффа, повернення тисячі людей стало можливим завдяки тривалим тристороннім переговорам у Женеві за участю США.

Він підкреслив, що процес курується особисто президентом США Дональдом Трампом.

"Під керівництвом президента ми продовжуємо досягати значущих результатів, одночасно працюючи над формулюванням мирної угоди, яка раз і назавжди покладе край війні", - зазначив спецпосланець.

Прогнози щодо завершення війни

Віткофф висловив оптимізм щодо подальшої дипломатії. Він повідомив, що робота над підсумковим документом триває, і нові результати можуть бути озвучені найближчим часом.

"Обговорення тривають, і в найближчі тижні очікується додатковий прогрес", - додав він.

Також американський дипломат подякував уряду Швейцарії за організацію майданчика для проведення цих дискусій.

Мирні ініціативи та позиція сторін

Нагадаємо, останнім часом дипломатична активність навколо завершення війни суттєво зросла. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія перебувають у верхній частині його списку пріоритетів.

Водночас американський лідер висловлював критику на адресу українського керівництва, назвавши президента України Володимира Зеленського перешкодою для досягнення миру.

Раніше з'явилася інформація, що переговори в Абу-Дабі опинилися під питанням через позицію українського президента.

Сам Володимир Зеленський підтвердив, що прямі переговори з РФ наразі відклалися, проте Київ продовжує очікувати на конструктивні кроки з боку міжнародних партнерів.

