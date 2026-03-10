У Трампа сподіваються, що для миру в Україні скоро буде переломний момент

Врегулювання війни РФ проти України займає більше часу, ніж очікував президент США Дональд Трамп. Але у Вашингтоні сподіваються на переломний момент.

Як передає РБК-Україна , про це в ефірі CNBC заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Віткофф нагадав, що цього тижня Україна, Росія і США мали провести переговори, але їх перенесуть.

"Процес рухається вперед. Думаю, тристоронню зустріч перенесуть на якийсь час на наступний тиждень. І ми, знаєте, ми налаштовані позитивно і будемо зберігати позитивний настрій. Це війна, яка повинна закінчитися, і ми будемо зберігати позитивний настрій", - додав він.

Коментуючи можливість завершення війни цього року, спецпредставник президента США сказав, що Трамп "загалом успішно домагається врегулювання таких питань".

"Ми бачимо ознаки того, що обидві сторони втомилися і виснажені. І, сподіваюся, це початок переломного моменту. Те ж саме було на Близькому Сході. Там теж був переломний момент, коли ми з Джаредом (зятем американського лідера Джаредом Кушнером - ред.) просто відчули, що вони втомилися від війни. І будемо сподіватися, що ми перебуваємо в такій точці зараз - або скоро будемо", - наголосив він.