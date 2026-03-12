Уиткофф и Кушнер встретились с посланником Путина во Флориде: был и еще один участник

Во Флориде состоялась встреча делегаций США и России в среду, 11 марта. Команды обсудили различные темы и договорились поддерживать связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление специального посланника президента США Стива Уиткоффа в соцсети Х .

Стоит добавить, что в прошлый раз подобная встреча состоялась во Флориде в конце января.

Между тем глава российской стороны на переговорах, директор российского фонда прямых инвестиций Дмитриев сделал репост сообщения Уиткоффа и поблагодарил "за плодотворную встречу".

При этом никаких деталей переговоров Уиткофф не раскрыл.

В американскую делегацию, кроме Уиткоффа, входил зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Переговоры по завершению войны в Украине

Очередной раунд трехсторонних переговоров планировался на эту неделю, однако встреча была отложена по предложению США, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Киев готов провести переговоры в любой момент в формате, который "может помочь и будет реалистичным с точки зрения окончания войны".

На днях украинский президент сказал, что Украина и Турция готовятся к проведению нового раунда переговоров с США и Россией в трехстороннем формате.

В свою очередь Уиткофф заинтриговал заявлением о прогрессе в переговорах по завершению войны в Украине.

Также спецпосланник Трампа в эфире CNBC заявил, что урегулирование войны РФ против Украины занимает больше времени, чем ожидал президент США, но в Вашингтоне надеются на переломный момент.