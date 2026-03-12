ua en ru
Чт, 12 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Уиткофф и Кушнер встретились с посланником Путина во Флориде: был и еще один участник

09:26 12.03.2026 Чт
2 мин
Кто к ним присоединился
aimg Ірина Глухова
Уиткофф и Кушнер встретились с посланником Путина во Флориде: был и еще один участник Фото: Стив Уиткофф и Джаред Кушнер(Getty Images)

Во Флориде состоялась встреча делегаций США и России в среду, 11 марта. Команды обсудили различные темы и договорились поддерживать связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление специального посланника президента США Стива Уиткоффа в соцсети Х.

Читайте также: У Трампа надеются, что для мира в Украине скоро будет переломный момент

В американскую делегацию, кроме Уиткоффа, входил зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Российскую делегацию возглавлял спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

"Команды обсудили различные темы и договорились поддерживать связь", - рассказал спецпосланник Трампа.

При этом никаких деталей переговоров Уиткофф не раскрыл.

Между тем глава российской стороны на переговорах, директор российского фонда прямых инвестиций Дмитриев сделал репост сообщения Уиткоффа и поблагодарил "за плодотворную встречу".

Стоит добавить, что в прошлый раз подобная встреча состоялась во Флориде в конце января.

Переговоры по завершению войны в Украине

Очередной раунд трехсторонних переговоров планировался на эту неделю, однако встреча была отложена по предложению США, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Киев готов провести переговоры в любой момент в формате, который "может помочь и будет реалистичным с точки зрения окончания войны".

На днях украинский президент сказал, что Украина и Турция готовятся к проведению нового раунда переговоров с США и Россией в трехстороннем формате.

В свою очередь Уиткофф заинтриговал заявлением о прогрессе в переговорах по завершению войны в Украине.

Также спецпосланник Трампа в эфире CNBC заявил, что урегулирование войны РФ против Украины занимает больше времени, чем ожидал президент США, но в Вашингтоне надеются на переломный момент.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Флорида Стив Уиткофф Война в Украине
Новости
Украина рискует столкнуться с дефицитом ракет ПВО для Patriot: что случилось
Украина рискует столкнуться с дефицитом ракет ПВО для Patriot: что случилось
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко