Віткофф анонсував обговорення територіальних питань між Зеленським та Трампом

Зазначимо, що до цього Віткофф заявив, що Росія нібито пішла на поступки Україні у питанні п'яти регіонів. Проте спецпосланець Трампа не зміг сказати нічого конкретного - питання щодо конкретики в угоді змусило його розгубитися.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський у Брюсселі 17 серпня сказав, що будь-які територіальні питання повинні обговорюватися тільки лідерами країн під час тристоронньої зустрічі. Але Росія поки що не демонструє ознак, що вона готова до неї.

Як писали ЗМІ, Путін звернувся до США з проханням щодо України. Він хоче, щоб Вашингтон визнав тимчасово окуповані українські території частиною Росії. Окрім цього, він нібито запропонував заморозити фронт в Запорізькій та Херсонській областях в обмін на припинення бойових дій та вихід ЗСУ з Донбасу та зобов'язався письмово гарантувати, що не нападе на Україну, або на Європу.