Уиткофф анонсировал обсуждение территориальных вопросов между Зеленским и Трампом

Отметим, что до этого Уиткофф заявил, что Россия якобы пошла на уступки Украине в вопросе пяти регионов. Однако спецпосланник Трампа не смог сказать ничего конкретного - вопрос о конкретике в соглашении заставил его растеряться.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе 17 августа сказал, что любые территориальные вопросы должны обсуждаться только лидерами стран во время трехсторонней встречи. Но Россия пока не демонстрирует признаков, что она готова к ней.

Как писали СМИ, Путин обратился к США с просьбой по Украине. Он хочет, чтобы Вашингтон признал временно оккупированные украинские территории частью России. Кроме этого, он якобы предложил заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на прекращение боевых действий и выход ВСУ с Донбасса и обязался письменно гарантировать, что не нападет на Украину, или на Европу.