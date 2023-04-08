"Витік про плани ЗСУ" та нова пропозиція Сі Цзіньпіна по Україні: новини за 7 квітня

Війна Росії проти України: останні новини

Контрнаступ ЗСУ: Пентагон розслідує витік секретних планів НАТО та США

The New York Times пише, що в соцмережах з'явилися засекречені військові документи, які докладно описують плани США та НАТО щодо посилення української армії перед запланованим контрнаступом.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що в нібито "витоку секретних документів" про український контрнаступ можна побачити сфабриковані цифри та дані з відкритих джерел.

Сі Цзіньпін запропонував Франції допомогти вирішити "українську кризу"

Лідер Китаю Сі Цзіньпін запропонував президенту Франції Еммануелю Макрону допомогти вирішити "українську кризу".

"Усі зацікавлені сторони повинні взяти на себе відповідальність, рухатися назустріч одна одній і створювати умови для політичного рішення. Французька сторона може висунути конкретні пропозиції щодо політичного вирішення кризи, і Китай готовий підтримати їх, а також відігравати конструктивну роль", - наводить цитату лідера КНР місцеве видання.

Удари у відповідь. Ізраїль атакував об'єкти ХАМАС у Лівані та секторі Газа

Ізраїль вночі атакував об'єкти угруповання ХАМАС у Лівані та секторі Газа. Це сталося у відповідь на ракетні атаки, яких ізраїльська сторона зазнала з ліванської території, а потім і з сектора Газа.

Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Блінкен про звільнення Криму: Зеленському слід врахувати свободу українців

Рішення про звільнення Криму має ухвалювати президент України Володимир Зеленський як глава держави. Однак у цьому питанні йому слід врахувати волю українців, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він зазначив, що США з багатьма іншими країнами пообіцяли допомогти Україні, а також захистити її суверенітет та незалежність.

Зеленський провів Ставку: обговорювали фронт та запобігання витоку планів з оборони

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Зокрема, учасники засідання обговорили запобігання витоку інформації про плани сил оборони України.

Польща домовилася з Україною тимчасово припинити імпорт зерна, - міністр

Польща тимчасово припинить закупівлю українського зерна, оскільки через імпорт почалися проблеми з цінами на внутрішньому ринку.

"Українська сторона виступила з пропозицією на деякий час сильно обмежити, а на даний момент навіть повністю припинити надходження зерна до Польщі. Про транзит не йдеться - він дуже уважно контролюватиметься", - розповів міністр сільського господарства Роберт Телус на спільному брифінгу з українським колегою Миколою Сольським.