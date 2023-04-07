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Ігнат вказав на важливий нюанс, від якого може залежати успіх контрнаступу ЗСУ

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П'ятниця 07 квітня 2023 12:41
Ігнат вказав на важливий нюанс, від якого може залежати успіх контрнаступу ЗСУ Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Для того, аби українські військові могли здійснити вдалий контрнаступ, необхідно завоювати перевагу у повітрі над російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната на брифінгу.

"Щоб наступ був успішний потрібно завоювати перш за все перевагу у повітрі. Без переваги у повітрі здійснювати наступальні дії під вогнем ворожої авіації - це доволі складне питання, м'яко кажучи", - сказав він.

Ігнат зазначив, що наразі росіяни продовжують атакувальні дії на суходолі. Атаки з повітря здебільшого здійснюються з кораблів. Так, окупанти використовують керовані авіаційні бомби та інше ракетне озброєння.

"Ми ведемо протиповітряний бій, вражаємо засоби ураження, а інколи і ворожу авіацію, коли вони наближаються близько до наших кордонів. Тому казати, що зараз вже має відбутись контрнаступ без того, щоб дійсно посилити наше панування в повітрі, нашу перевагу навряд чи можливо", - додав речник.

Україна розуміє, що зараз надходить посилення від країн Заходу. Незабаром українські захисники матимуть і системи ППО Patriot, і Samp-T разом з людьми, які навчилися працювати на цих комплексах. Так, це посилить перевагу України в певних регіонах, де буде вирішено поставити ті комплекси.

При цьому Ігнат зазначив, що хотілося б якомога швидшого рішення про надання Україні сучасних багатоцільових літаків покоління 4+. Мова йде, зокрема, про F-16, адже це б дійсно допомогло нам швидко втілити мрії у життя.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зазначив, що не важливо, які саме винищувачі отримає Україна, головне - щоб постачання авіації тривали.

Окрім того, міністр оборони Олексій Резніков розповів, чому Захід затягує з передачею Україні винищувачів F-16.

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