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Удари у відповідь. Ізраїль атакував об'єкти ХАМАС у Лівані та секторі Гази: що відомо

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П'ятниця 07 квітня 2023 09:09
Удари у відповідь. Ізраїль атакував об'єкти ХАМАС у Лівані та секторі Гази: що відомо Фото: Ізраїль у відповідь атакував об'єкти ХАМАС у Лівані та секторі Гази (twitter.com/HurairahMahr)
Автор: Марія Кучерявець

Ізраїль цієї ночі атакував об'єкти угрупування ХАМАС у Лівані та секторі Гази. Це сталося у відповідь на ракетні атаки, якими ізраїльська сторона піддалася з ліванської території, а згодом і із сектора Гази.

Що відомо про новий виток ізраїльсько-палестинського конфлікту - зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.

Що цьому передувало

Ракетні обстріли Ізраїлю почалися цього вівторка. Це сталося на тлі зіткнень між поліцією та вірянами в мечеті аль-Акса в Єрусалимі, тоді арештували сотні осіб.

Вже згодом, того ж дня щонайменше 36 ракет було випущено по Ізраїлю з Лівану. Після цього додалися й атаки з сектора Гази.

Зокрема, лише за одну ніч із Гази по Ізраїлю було випущено 44 снаряди: 12 випущено у бік моря, 14 приземлилися на відкритій місцевості та були перехоплені системою ППО "Залізний купол".

Попередньо, внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей.

Ізраїль поклав відповідальність на ХАМАС

Після ракетних обстрілів речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив, що за ракетним обстрілом з Лівану стоїть угруповання ХАМАС, яке базується в секторі Гази.

Крім того, в Міністерстві закордонних справ Ізраїлю також поклали відповідальність за обстріли на ХАМАС.

ЦАХАЛ офіційно оголосив про початок операції

Зазначимо, що обстріли Ізраїлю не обійшлися без відповіді. В ніч на 7 квітня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила, що почала завдавати ударів по об'єктах терористичного угрупування ХАМАС у секторі Гази.

"Наразі ЦАХАЛ завдає ударів по Газі", - йшлося у повідомленні.

Таким чином, армія Ізраїлю у відповідь завдала кілька ударів по об'єктах у центрі Гази, Бейт-Хануні, Рафаху та району Зейтун, у тому числі по тунелях терористів. Завдані удари були запущені з повітря літаками ВПС, а жителі на півдні сектора Газа отримали попередження.

Пізніше ЦАХАЛ також атакувала об'єкти та інфраструктуру терористичної організації ХАМАС на півдні Лівану. Представник ЦАХАЛу наголосив, що атака була спрямована проти об'єктів інфраструктури та терористичних об'єктів ХАМАС.

Нагадаємо, що атаку з боку Лівану назвали найбільшою для Ізраїлю за останні роки.

Додамо, як заявляв прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, його країна змусить противника заплатити високу ціну за ракетні обстріли.

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