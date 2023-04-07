ua ru
Пт, 07 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ знищили три російські безпілотники: у Генштабі назвали моделі

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 07 квітня 2023 06:35
ЗСУ знищили три російські безпілотники: у Генштабі назвали моделі Фото: українські військові збили трьох російських безпілотників (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові за добу знищили три російські безпілотники, а також три кориговані авіаційні бомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Наші захисники знищили 3 БПЛА різних типів (Орлан-10, Supercam і Ланцет-3), а також три кориговані авіаційні бомби", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Крім того, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Також повідомляється, що підрозділи ракетних військ та артилерії, в той же час, вразили 2 райони зосередження живої сили противника, 2 склади паливно-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Раніше ми повідомляли, що росіяни вигадали нову тактику використання дронів - вони прив'язують до безпілотників гранати і намагаються бити по скупчення людей.

Як повідомлялося, нещодавно Росія почала використовувати плануючі бомби, розкидаючи їх по кілька десятків на день по всій території розмежування з літаків Су-35 та Су-34. І ця тактика ворога – нова загроза для українських сил ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Вторгнення Росії до України дрони
NEWS
Китай може змінити позицію щодо України після контрнаступу: думка експерта
Китай може змінити позицію щодо України після контрнаступу: думка експерта
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян