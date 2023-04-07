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Польща домовилася з Україною тимчасово припинити імпорт зерна, - міністр

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П'ятниця 07 квітня 2023 16:58
Польща домовилася з Україною тимчасово припинити імпорт зерна, - міністр Фото: міністр аграрної політики Микола Сольський та його польський колега Роберт Телус (twitter.com/MRiRW_GOV_PL)
Автор: Іван Носальський

Польща тимчасово припинить закупівлю українського зерна, оскільки через імпорт почалися проблеми з цінами на внутрішньому ринку.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio, про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.

"Українська сторона виступила з пропозицією на деякий час сильно обмежити, а на даний момент навіть повністю припинити надходження зерна до Польщі. Про транзит не йдеться - він дуже уважно контролюватиметься", - розповів Телус на спільному брифінгу з українським колегою Миколою Сольським.

Він подякував чиновнику з України за готовність разом вирішувати проблему, що виникла на польському ринку зерна.

"Ми, ймовірно, зустрінемося у п'ятницю (14 квітня - ред.). Ми підпишемо документ, який визначить те, що ми сьогодні встановили, про що ми сьогодні домовилися. Це буде документ, який реалізовуватиметься спільно українською та польською сторонами", - додав польський міністр.

При цьому Сольський уточнив, що українська сторона утримається від експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до Польщі до нового сезону. Продаж зернових Польщі відбуватиметься лише у разі дозволу Варшави.

"Ми розраховуємо на максимально конструктивну позицію польської сторони при транзиті українського зерна до польських портів та портів інших країн ЄС", - заявив український міністр, додавши, що сторони домовилися про ще одну зустріч на початку літа.

Нагадаємо, раніше у Польщі фермери вимагали від влади повернути мито на зерно з України та розпочали протести, оскільки воно стало надто дешевим і значно вплинуло на ціни в країні.

Від страйків протестувальники перейшли до погроз заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною.

При цьому сьогодні було анонсовано зустріч Сольського з Телусом, на якій вони мали врегулювати проблему.

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Міністерство аграрної політики Польща Микола Сольський
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