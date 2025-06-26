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Вітер ще надовго? Синоптики сказали, коли відійдуть атмосферні фронти й повернеться тепло

Четвер 26 червня 2025 13:20
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Вітер ще надовго? Синоптики сказали, коли відійдуть атмосферні фронти й повернеться тепло Коли вітер стихне, в Україну повернеться приємна літня погода (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Останнім часом у різних регіонах України фіксують небезпечні метеорологічні явища - сильні пориви вітру. Синоптики попереджають про це заздалегідь, проте багатьом людям така вітряна й нестабільна погода у червні вже набридла.

Докладніше про те, де саме фіксують сильні пориви вітру, коли він нарешті стихне, а атмосферні фронти (які впливають на погоду) почнуть відходити, а також коли в Україну повернеться "спокійне тепло", - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Де в Україні фіксують сильні пориви вітру

Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, сьогодні (26 червня) вдень небезпечні метеорологічні явища - пориви вітру 15-20 м/с - ймовірні майже на всій території України (крім західних областей).

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.

Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Вітер ще надовго? Синоптики сказали, коли відійдуть атмосферні фронти й повернеться теплоНебезпечні пориви вітру 26 червня - у різних регіонах України (карта: facebook.com/UkrHMC)

З огляду на погодні умови, громадян попередили також про небезпечні гідрологічні явища - на Кременчуцькому водосховищі очікується висота хвиль 30 дм.

"ІІ рівень небезпеки - помаранчевий", - повідомили у прес-службі УкрГМЦ у Facebook.

Вітер ще надовго? Синоптики сказали, коли відійдуть атмосферні фронти й повернеться теплоПопередження про небезпечні гідрологічні явища на Кременчуцькому водосховищі (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Коли вітер в Україні почне стихати і що буде з опадами

Метеоролог і синоптик Наталка Діденко розповіла, що вітер почне стихати в Україні вже завтра - у п'ятницю, 27 червня.

Цей день, за її словами, буде теплим - до помірної спеки на півдні та на Закарпатті.

Так, в середньому впродовж дня температура повітря очікується близько 22-26 градусів за Цельсієм. Тим часом у південній частині України та на Закарпатті стовпчики термометрів можуть піднятись до 25-30 градусів тепла.

"Нарешті стихне вітер завтра, буде помірним чи й слабким. Західних напрямків", - повідомила експерт у своєму Facebook.

Згідно з її інформацією, дощі з грозами (через діяльність атмосферного фронту) пройдуть:

  • у західних областях;
  • місцями - на півночі країни, а також у Вінницькій та Одеській областях.

На решті території України очікується суха погода.

"У Києві 27 червня також вітер вгомониться, буде західного напрямку, помірний. Впродовж дня температура повітря коливатиметься близько +24 градусів", - розповіла Діденко.

Вона додала, що сьогодні й завтра спостерігається також підвищена магнітна активність Землі - магнітні бурі - через що варто бути обережними "з надмірностями".

"Найближчими вихідними в Україні - періодичні локальні дощі. Температура повітря невисока, вдень +20+25 градусів, на півдні +25+29 градусів", - підсумувала метеоролог.

Вітер ще надовго? Синоптики сказали, коли відійдуть атмосферні фронти й повернеться теплоВітер ще надовго? Синоптики сказали, коли відійдуть атмосферні фронти й повернеться теплоПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Коли атмосферні фронти відійдуть і погода зміниться

Згідно з інформацією синоптика Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи, атмосферні фронти будуть відходити починаючи вже з неділі, 29 червня.

"До кінця цього тижня в нас ще будуть коливання - як температури, так і опадів, вологості. Тобто більш такий помірний режим погоди. Помірно тепло", - розповіла вона у коментарі РБК-Україна.

Проте із відходженням атмосферних фронтів погода змінюватиметься.

"Буде підвищуватись атмосферний тиск і встановлюватися антициклональний характер погоди практично над всією територією Європи", - пояснила експерт.

За її словами, впродовж практично всього наступного робочого тижня на погоду в Україні впливатиме антициклон.

"Це означає, що погода в нас буде без опадів, більше сонячних прояснень і підвищення температурних показників", - уточнила представниця УкрГМЦ.

Виходячи із попередніх прогнозів синоптиків, денна температура повітря наступного тижня очікується:

  • по більшій території України (захід, північ, центр) - близько 25-30°C;
  • на півдні та сході - 30°C і навіть місцями "трішки вище" (але, ймовірно, не більше 33°C).

"Будемо уточнювати, тому що ці дані ще, скажімо так, будуть публікуватися", - зауважила Птуха.

Насамкінець вона додала, що вночі температура повітря очікується при цьому в межах 15-20°C.

Нагадаємо, раніше Український гідрометеорологічний центр попередив про наближення небезпечних метеорологічних явищ - сильних поривів вітру - мешканців і гостей Києва та Київської області.

Тим часом у КМДА дали поради - як підготуватись і поводитись під час негоди.

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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Українського гідрометеорологічного центру у Facebook, публікація метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook, коментар синоптика УкрГМЦ Наталії Птухи для РБК-Україна.​​​​​​​

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