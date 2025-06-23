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Європу накриває хвиля екстремальної спеки: де найгарячіше (карта)

Понеділок 23 червня 2025 17:06
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Європу накриває хвиля екстремальної спеки: де найгарячіше (карта) Деякі країни Європи може накрити рекордна спека (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Кліматолог і погодний історик Максиміліано Еррера (Maximiliano Herrera) попереджає громадян про "екстраординарну спеку в Європі".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію експерта на сторінці "Extreme Temperatures Around The World" у соціальній мережі Х (колишньому Twitter).

Що відомо про хвилю екстремальної спеки в Європі

Згідно з інформацією, опублікованою Еррерою, Європу накриває надзвичайна спека, встановлюючи "тисячі рекордів".

"Італія - єдиний виняток, де жодного рекорду побито не було", - уточнив експерт.

Він повідомив також, що рекордна спека просувається від заходу на схід вже "впродовж кількох місяців".

"Наступними днями - знову те саме: тисячі рекордів від Заходу до Сходу і знову на Захід", - написав кліматолог у неділю, 22 червня.

Європу накриває хвиля екстремальної спеки: де найгарячіше (карта)Публікація кліматолога на Extreme Temperatures Around The World (скриншот: x.com/extremetemps)

Вже у понеділок, 23 червня, Еррера повідомив про "надзвичайно теплу ніч" у Німеччині та рекордні "мінімальні температури" в Іспанії.

Європу накриває хвиля екстремальної спеки: де найгарячіше (карта)Рекордно теплі "мінімальні температури" (скриншот: x.com/extremetemps)

Виходячи з оприлюдненої експертом моделі GFS, у першій половині тижня температура повітря може піднятись найбільше у південній та західній Європі.

При цьому найспекотніше може бути саме в Іспанії (а також, ймовірно, у деяких регіонах Франції).

Європу накриває хвиля екстремальної спеки: де найгарячіше (карта)Погода в Європі впродовж 22-26 червня (карта: x.com/extremetemps)

Тим часом ближче до кінця місяця спека може охопити більше країн Європи.

Європу накриває хвиля екстремальної спеки: де найгарячіше (карта)Температури в Європі до 30 червня (карта: x.com/extremetemps)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як контрастний травень цього року став майже світовим рекордом і куди приніс холодні аномалії.

Крім того, ми нагадували, чого категорично не можна робити біля води у спеку та як вберегти дітей.

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