На Київ та область насуваються небезпечні метеоявища: як підготуватись до негоди
Український гідрометеорологічний центр попередив мешканців і гостей Києва та Київської області про наближення небезпечних метеорологічних явищ. Тим часом у КМДА дали поради - як підготуватись і поводитись під час негоди.
Докладніше про негоду, що наближається до столичного регіону, а також поради спеціалістів і корисні "аварійні" контакти, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Чого чекати від погоди в Києві та області
Згідно з прогнозом УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та міста Києва очікуються:
- вранці четверга, 26 червня;
- вдень четверга, 26 червня.
Йдеться про сильні пориви північно-західного вітру - 15-20 м/с.
"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в Укргідрометцентрі.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
В цілому ж впродовж наступної доби погода у столичному регіоні очікується з мінливою хмарністю:
- вночі - короткочасний дощ;
- вдень - без опадів.
Температура повітря:
- по області - 12-17°C вночі та 19-24°C вдень;
- у Києві - 15-17°C вночі та 21-23°C вдень.
Прогноз погоди у Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Як підготуватись до негоди: рекомендації КМДА
З огляду на такий прогноз погоди, у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА) підготували низку рекомендацій для громадян.
Так, під час сильного вітру необхідно:
- щільно закрити всі вікна;
- прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- надворі - триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі або дерев;
- водіям - не паркувати під ними (або поруч із ними) транспортні засоби.
У разі потреби експерти радять українцям сховатися в найближчому:
- приміщенні;
- природному укритті.
Куди дзвонити, якщо впало дерево або є інші пошкодження
Насамкінець у КМДА поділились низкою важливих контактів - куди можна дзвонити у випадку тої чи іншої аварійної ситуації:
- якщо впало дерево чи зламалися гілки - до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" - (044) 272-40-18;
- коли падіння дерев і гілок загрожує життю - до рятувальників - 101 або (044) 430-37-13 (телефон комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку");
- при травмуванні людей - до екстреної медичної допомоги - 103;
- у разі несправності світлофорних об'єктів чи дорожніх знаків - до Центру організації дорожнього руху (ЦОДР) - (050) 387-35-42.
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