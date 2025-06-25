На Київ та область насуваються небезпечні метеоявища: як підготуватись до негоди

Український гідрометеорологічний центр попередив мешканців і гостей Києва та Київської області про наближення небезпечних метеорологічних явищ. Тим часом у КМДА дали поради - як підготуватись і поводитись під час негоди.

Докладніше про негоду, що наближається до столичного регіону, а також поради спеціалістів і корисні "аварійні" контакти, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Насамкінець у КМДА поділились низкою важливих контактів - куди можна дзвонити у випадку тої чи іншої аварійної ситуації:

Так, під час сильного вітру необхідно:

З огляду на такий прогноз погоди, у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА) підготували низку рекомендацій для громадян .

В цілому ж впродовж наступної доби погода у столичному регіоні очікується з мінливою хмарністю:

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення :

Згідно з прогнозом УкрГМЦ , небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та міста Києва очікуються:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що буде з погодою в Україні найближчим часом і чи правда, що липень почнеться зі спеки.

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