Ветер еще надолго? Синоптики сказали, когда отойдут атмосферные фронты и вернется тепло
В последнее время в разных регионах Украины фиксируют опасные метеорологические явления - сильные порывы ветра. Синоптики предупреждают об этом заранее, однако многим людям такая ветреная и нестабильная погода в июне уже надоела.
Подробнее о том, где именно фиксируют сильные порывы ветра, когда он наконец-то стихнет, а атмосферные фронты (которые влияют на погоду) начнут отходить, а также когда в Украину вернется "спокойное тепло", - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Где в Украине фиксируют сильные порывы ветра
Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, сегодня (26 июня) днем опасные метеорологические явления - порывы ветра 15-20 м/с - вероятны почти на всей территории Украины (кроме западных областей).
"І уровень опасности, желтый", - отметили синоптики.
Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Опасные порывы ветра 26 июня - в разных регионах Украины (карта: facebook.com/UkrHMC)
Учитывая погодные условия, граждан предупредили также об опасных гидрологических явлениях - на Кременчугском водохранилище ожидается высота волн 30 дм.
"II уровень опасности - оранжевый", - сообщили в пресс-службе УкрГМЦ в Facebook.
Предупреждение об опасных гидрологических явлениях на Кременчугском водохранилище (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Когда ветер в Украине начнет стихать и что будет с осадками
Метеоролог и синоптик Наталья Диденко рассказала, что ветер начнет стихать в Украине уже завтра - в пятницу, 27 июня.
Этот день, по ее словам, будет теплым - до умеренной жары на юге и на Закарпатье.
Так, в среднем в течение дня температура воздуха ожидается около 22-26 градусов по Цельсию. Между тем в южной части Украины и на Закарпатье столбики термометров могут подняться до 25-30 градусов тепла.
"Наконец-то стихнет ветер завтра, будет умеренным или слабым. Западных направлений", - сообщила эксперт в своем Facebook.
Согласно ее информации, дожди с грозами (из-за деятельности атмосферного фронта) пройдут:
- в западных областях;
- местами - на севере страны, а также в Винницкой и Одесской областях.
На остальной территории Украины ожидается сухая погода.
"В Киеве 27 июня также ветер успокоится, будет западного направления, умеренный. В течение дня температура воздуха будет колебаться около +24 градусов", - рассказала Диденко.
Она добавила, что сегодня и завтра наблюдается также повышенная магнитная активность Земли - магнитные бури - из-за чего стоит быть осторожными "с излишествами".
"В ближайшие выходные в Украине - периодические локальные дожди. Температура воздуха невысокая, днем +20+25 градусов, на юге +25+29 градусов", - подытожила метеоролог.
Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Когда атмосферные фронты отойдут и погода изменится
Согласно информации синоптика Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи, атмосферные фронты будут отходить начиная уже с воскресенья, 29 июня.
"До конца этой недели у нас еще будут колебания - как температуры, так и осадков, влажности. То есть более такой умеренный режим погоды. Умеренно тепло", - рассказала она в комментарии РБК-Украина.
Однако с отхождением атмосферных фронтов погода будет меняться.
"Будет повышаться атмосферное давление и устанавливаться антициклональный характер погоды практически над всей территорией Европы", - объяснила эксперт.
По ее словам, в течение практически всей следующей рабочей недели на погоду в Украине будет влиять антициклон.
"Это означает, что погода у нас будет без осадков, больше солнечных прояснений и повышение температурных показателей", - уточнила представительница УкрГМЦ.
Исходя из предварительных прогнозов синоптиков, дневная температура воздуха на следующей неделе ожидается:
- по большей территории Украины (запад, север, центр) - около 25-30°C;
- на юге и востоке - 30°C и даже местами "немного выше" (но, вероятно, не более 33°C).
"Будем уточнять, потому что эти данные еще, скажем так, будут публиковаться", - отметила Птуха.
В завершение она добавила, что ночью температура воздуха ожидается при этом в пределах 15-20°C.
Напомним, ранее Украинский гидрометеорологический центр предупредил о приближении опасных метеорологических явлений - сильных порывов ветра - жителей и гостей Киева и Киевской области.
Тем временем в КГГА дали советы - как подготовиться и вести себя во время непогоды.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра в Facebook, публикация метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook, комментарий синоптика УкрГМЦ Натальи Птухи для РБК-Украина.
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