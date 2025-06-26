Спекотніше за норму? Синоптики попередили, які сюрпризи готує липень українцям
В Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику липня в Україні. Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на другий місяць літа.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Коротка кліматична характеристика липня в Україні
Розповідаючи про коротку кліматичну характеристику липня, українцям нагадали, що це - не прогноз, а аналіз за минулі роки (багаторічний режим погоди в липні в Україні).
В Укргідрометцентрі наголосили також, що липень - найтепліший місяць року:
- з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами й зливами;
- з періодами жаркої посушливої погоди.
Середня місячна температура повітря в цьому місяці складає:
- по Україні - 19-24,8°C;
- у Карпатах 13-18°C.
Абсолютний максимум температури повітря в липні в Україні:
- 33,4-39,6°C;
- у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях та в Криму - місцями 40-41,6°C;
- у гірських районах - 27-37°C.
При цьому абсолютний мінімум температури:
- 2-9°C;
- на півдні Одеської, Херсонської області та в Криму - місцями 10-13°C;
- на високогір'ї Карпат - від 2 градусів тепла до 1 градусу морозу.
Крім того, середня місячна кількість опадів є такою:
- у західних, північних та у Вінницькій областях - 62-119 мм;
- у Карпатах - 131-170 мм;
- на решті території країни - 37-75 мм (на південному сході - місцями 23-36 мм).
Прогноз середньомісячної температури та кількості опадів
Насамкінець експерти УкрГМЦ поділились попереднім прогнозом середньомісячної температури та кількості опадів у липні 2025 року в Україні.
Так, середня місячна температура передбачається на рівні:
- 21,6-26,0°C;
- у Карпатах - 17-19°C.
Уточнюється, що це - на 2,0-2,5°C вище за норму.
Місячна ж кількість опадів у липні поточного року очікується такою:
- в середньому по Україні - 25-73 мм;
- у Карпатах та на Прикарпатті - місцями 84-109 мм.
"Що менше за норму (64-79%)", - підсумували в Укргідрометцентрі.
Кліматична характеристика липня в Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, минулого року літо в Україні встановило чимало температурних рекордів і видалось непростим для тих людей, які важко переносять спеку.
З огляду на це ми розповідали, чи варто чекати чогось подібного у 2025 році.
Крім того, в УкрГМЦ розповіли, що буде з погодою в Україні найближчим часом і чи правда, що липень почнеться зі спеки.
Читайте також, як спеціалісти в Україні фіксують тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.