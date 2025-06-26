Спекотніше за норму? Синоптики попередили, які сюрпризи готує липень українцям

В Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику липня в Україні. Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на другий місяць літа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

"Що менше за норму (64-79%)", - підсумували в Укргідрометцентрі.

Місячна ж кількість опадів у липні поточного року очікується такою:

Уточнюється, що це - на 2,0-2,5°C вище за норму.

Так, середня місячна температура передбачається на рівні:

Насамкінець експерти УкрГМЦ поділились попереднім прогнозом середньомісячної температури та кількості опадів у липні 2025 року в Україні.

Крім того, середня місячна кількість опадів є такою:

При цьому абсолютний мінімум температури :

Абсолютний максимум температури повітря в липні в Україні:

Середня місячна температура повітря в цьому місяці складає:

В Укргідрометцентрі наголосили також, що липень - найтепліший місяць року :

Розповідаючи про коротку кліматичну характеристику липня, українцям нагадали, що це - не прогноз, а аналіз за минулі роки (багаторічний режим погоди в липні в Україні).

Нагадаємо, минулого року літо в Україні встановило чимало температурних рекордів і видалось непростим для тих людей, які важко переносять спеку.

З огляду на це ми розповідали, чи варто чекати чогось подібного у 2025 році.

Крім того, в УкрГМЦ розповіли, що буде з погодою в Україні найближчим часом і чи правда, що липень почнеться зі спеки.

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