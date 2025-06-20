ua en ru
Пт, 20 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дощі та вітер відступають? Що принесе погода наступного тижня і чи повернеться спека

П'ятниця 20 червня 2025 16:14
UA EN RU
Дощі та вітер відступають? Що принесе погода наступного тижня і чи повернеться спека Погода в Україні наступного тижня зміниться на краще (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Зараз на територію України впливають північно-західні процеси - атмосферні фронти, які переміщуються й несуть нестійку погоду з короткочасними дощами й місцями - грозами. Проте вже наступного тижня ситуація зміниться.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Що буде з погодою наступного тижня й чи повернеться спека

"Зараз територія України продовжує перебувати під впливом північно-західних процесів. Тому атмосферні фронти, які переміщуються з північного заходу, формують таку ось нестійку погоду з короткочасними дощами. Вдень під час атмосферного фронту місцями можуть надходити грози", - розповіла експерт.

Вона пояснила, що вслід за атмосферними фронтами надходить прохолодна повітряна маса з північних широт (прохолодне повітря).

Крім того, відчуття дискомфорту українцям може додавати рвучкий північно-західний і західний вітер.

Водночас впродовж вихідних із заходу почне формуватись поле підвищеного атмосферного тиску (буде поширюватись антициклон).

"Тобто ось ці атмосферні фронти все ж таки проходять", - зауважила представниця УкрГМЦ.

Вона повідомила, що вже з неділі (22 червня) на понеділок (23 червня), погоду в Україні буде формувати саме це поле підвищеного атмосферного тиску із заходу.

"Тому вже буде трішечки легше", - додала синоптик.

За її словами, у понеділок воно пошириться на більшість районів Правобережжя. Тому й опади там вже припинятимуться.

Відповідно, прогрів повітря в денні години також буде більш інтенсивним.

Якщо говорити про температурні показники, то впродовж найближчих днів:

  • вночі залишатиметься 8-13°C (на узбережжі - до +17°C);
  • вдень завтра (в суботу, 21 червня) у більшості регіонів - 16-23°C;
  • вдень 22-23 червня (в неділю та у понеділок) дещо тепліше - 19-24°C.

Найвищі показники, починаючи з 22 і 23 числа, очікуються на заході та півдні України - в межах 23-29°C.

"Поки що такої якоїсь спекотної погоди не очікуємо. Хіба що по південних областях вже може бути подекуди 30°C і трішечки вище наступного тижня", - зауважила Птуха.

Нічні температури також дещо зростуть:

  • на початку наступного тижня - близько 9-15°C;
  • з середини наступного тижня - вже в межах 15-20°C.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як контрастний травень цього року став майже світовим рекордом і куди приніс холодні аномалії.

Читайте також, коли в Україні можна буде побачити перший літній зорепад 2025 року та чому він може стати справжньою астрономічною подією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Гідрометцентр Погода в Києві
Новини
Новий обмін полоненими: кого вдалося повернути до України (фото, відео)
Новий обмін полоненими: кого вдалося повернути до України (фото, відео)
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді