Вітер схаменеться, але заморозки тримаються: яка погода буде завтра і де ймовірний сніг
Квітень продовжує випробовувати українців заморозками та опадами. Штормовий вітер завтра "відступить", проте у деяких областях місцями може бути мокрий сніг.
Докладніше про прогноз погоди в Україні та Києві на 29 квітня, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Чого українцям чекати в середу від вітру
Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко (оприлюдненою у Facebook), впродовж 29 квітня вітер в Україні "нарешті схаменеться".
"І перестане носити горизонтально, як жартують у соцмережах, арматуру та песиків невеликих та середніх розмірів", - додала експерт.
Вона уточнила, що завтра вітер "очікується північно-західний". Від невеликого - до помірного.
Що буде з температурою повітря та опадами
Холодна погода в Україні, за словами Діденко, "поки що залишається".
Вночі - очікуються заморозки.
Вдень - максимальна температура повітря становитиме завтра в середньому від 7 до 10 градусів за Цельсієм.
Дещо тепліше може бути на півдні та південному сході - близько +9...+13°С.
"Виділити якусь частину України, де б завтра, у середу, було всю добу сухо, складнувато - практично повсюди є ймовірність опадів", - розповіла синоптик.
Вона уточнила, що місцями дощ може бути з мокрим снігом:
- на півночі;
- на заході.
Опади 29 квітня (карта: facebook.com/tala.didenko)
Яка погода може бути в Києві
Діденко повідомила, що у Києві 29 квітня очікуються:
- вночі - заморозки;
- вдень - "скупі" +7...+9°С.
Місцями - ймовірний дощ. Можливий також і мокрий сніг.
"Але північно-західний вітер хоча б без штормових поривів, помірний чи й невеликий. І це вже добре", - зауважила метеоролог.
Варто додати, що спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру ще раніше попередили мешканців і гостей столичного регіону про те, що заморозки можуть бути:
- у повітрі в Києві (0-2°С) - вночі 29 та 30 квітня;
- у повітрі по області (0-3°С) - вночі 29 та 30 квітня.
"Заморозки завдаватимуть шкоди квітучим плодовим деревам", - нагадали експерти.
Попередження УкрГМЦ про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чи може змінитись погода в Україні пізніше
"Поки що в Україні ще побуде холодна погода", - повідомила Діденко.
При цьому впродовж суботи-неділі (2-3 травня) може бути, за її словами, трішки тепліше - близько 12-16 градусів тепла.
"Але в неділю, 3 травня, у південній частині через дощі знову похолоднішає до +8...+11 градусів", - додала синоптик.
