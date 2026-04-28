Вітер схаменеться, але заморозки тримаються: яка погода буде завтра і де ймовірний сніг

14:02 28.04.2026 Вт
Нічний "мінус" завдаватиме шкоди квітучим плодовим деревам
aimg Ірина Костенко
Від мокрого снігу місцями врятують парасольки (фото ілюстративне: Getty Images)

Квітень продовжує випробовувати українців заморозками та опадами. Штормовий вітер завтра "відступить", проте у деяких областях місцями може бути мокрий сніг.

Докладніше про прогноз погоди в Україні та Києві на 29 квітня, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Небезпечний шторм відступає: що відомо про кількість жертв і наслідки негоди в Україні

Чого українцям чекати в середу від вітру

Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко (оприлюдненою у Facebook), впродовж 29 квітня вітер в Україні "нарешті схаменеться".

"І перестане носити горизонтально, як жартують у соцмережах, арматуру та песиків невеликих та середніх розмірів", - додала експерт.

Вона уточнила, що завтра вітер "очікується північно-західний". Від невеликого - до помірного.

Що буде з температурою повітря та опадами

Холодна погода в Україні, за словами Діденко, "поки що залишається".

Вночі - очікуються заморозки.

Вдень - максимальна температура повітря становитиме завтра в середньому від 7 до 10 градусів за Цельсієм.

Дещо тепліше може бути на півдні та південному сході - близько +9...+13°С.

"Виділити якусь частину України, де б завтра, у середу, було всю добу сухо, складнувато - практично повсюди є ймовірність опадів", - розповіла синоптик.

Вона уточнила, що місцями дощ може бути з мокрим снігом:

  • на півночі;
  • на заході.

Вітер схаменеться, але заморозки тримаються: яка погода буде завтра і де ймовірний снігОпади 29 квітня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Яка погода може бути в Києві

Діденко повідомила, що у Києві 29 квітня очікуються:

  • вночі - заморозки;
  • вдень - "скупі" +7...+9°С.

Місцями - ймовірний дощ. Можливий також і мокрий сніг.

"Але північно-західний вітер хоча б без штормових поривів, помірний чи й невеликий. І це вже добре", - зауважила метеоролог.

Варто додати, що спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру ще раніше попередили мешканців і гостей столичного регіону про те, що заморозки можуть бути:

  • у повітрі в Києві (0-2°С) - вночі 29 та 30 квітня;
  • у повітрі по області (0-3°С) - вночі 29 та 30 квітня.

"Заморозки завдаватимуть шкоди квітучим плодовим деревам", - нагадали експерти.

Вітер схаменеться, але заморозки тримаються: яка погода буде завтра і де ймовірний снігПопередження УкрГМЦ про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чи може змінитись погода в Україні пізніше

"Поки що в Україні ще побуде холодна погода", - повідомила Діденко.

При цьому впродовж суботи-неділі (2-3 травня) може бути, за її словами, трішки тепліше - близько 12-16 градусів тепла.

"Але в неділю, 3 травня, у південній частині через дощі знову похолоднішає до +8...+11 градусів", - додала синоптик.

Нагадаємо, раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповів, коли в Україні може нарешті стати тепліше.

Крім того, в УкрГМЦ пояснили, чи справжні фото "торнадо в Києві" із соцмереж.

Читайте також, яким може бути травень в Україні.

Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжили вже 19-й раз: які нові терміни
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО