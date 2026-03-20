ФОПи, посилки та "податок на OLX". Мінфін оприлюднив великий "податковий законопроєкт"
Міністерство фінансів України опублікувало так званий великий" податковий законопроєкт". Він містить зміни щодо ПДВ для ФОПів, оподаткування посилок і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну.
У пояснювальній записці зазначається, що прийняття законопроєкту дозволить залучити до державного бюджету України податкові надходження в сумі приблизно 60 млрд гривень в розрахунку на рік та запобігти втратам надходжень військового збору після припинення або скасування воєнного стану.
ПДВ для ФОПів
Згідно з документом, термін обов’язкової реєстрації платниками ПДВ, чий дохід становить понад 4 млн гривень на рік (85 тисяч євро) - з 1 січня 2027 року.
У якості послаблень пропонується для платників ПДВ, які сплачують єдиний податок, зробити звітним податковим періодом календарний квартал, а також застосовувати штрафні санкції у розмірі 1 гривні за перші п’ять порушень протягом 2027 року.
Мова про порушення ними термінів реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або порушення правил нарахування і сплати грошового зобов’язання.
Також пропонується надати право складати зведені податкові накладні у разі здійснення постачання товарів (послуг) та/або отримання попередньої оплати за товари (послуги), особам, які не зареєстровані платниками ПДВ, не пізніше останнього дня місяця.
Військовий збір
Законопроєктом пропонується продовжити сплату військового збору не до скасування військового стану, а до набрання чинності рішенням Верховної Ради про завершення реформи ЗСУ.
Для ФОП - платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи Мінфін хоче встановити його на рівні 10% від однієї мінімальної заробітної плати (у 2026 році - 850 гривень), а платників єдиного податку третьої групи (ФОП та юридичних осіб) (крім електронних резидентів (е-резидентів) - 1% від доходу.
Цифрові платформи
У частині оподаткування доходів від цифрових платформ Мінфін зазначає, що нараз вони мають оподатковуватися за ставкою 18%, тоді як пропонується знизити її до 5% та взагалі не оподатковувати у разі, якщо його загальна сума за звітний рік не перевищує 2 000 євро за офіційним курсом Нацбанку.
При цьому відсутня вимога відкривати поточний рахунок в банку для здійснення звітної діяльності, а підзвітний продавець має право використовувати наявні поточні рахунки в банку, відкритті для власних потреб.
Передбачено, що податковим агентом фізичної особи - підзвітного продавця є підзвітний оператор платформи, який нараховує або надає дохід.
Оподаткування посилок
У частині оподаткування посилок законопроєктом пропонується впровадити спеціальні правила оподаткування операцій дистанційного продажу товарів (крім підакцизних), сумарна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, з території іншої країни на митну територію України одержувачу - фізичній особі, яка придбала такі товари через електронний інтерфейс.
Одночасно в документі міститься норма про звільнення від оподаткування ПДВ посилок на суму до 45 євро, які призначаються для особистого чи сімейного використання одержувачем.
Для реалізації норми про оподаткування посилок законопроєкт містить зміни до Податкового кодексу для можливості сплати ПДВ відправником.
Зокрема запропоновано визначити особою, відповідальною за нарахування та сплату до бюджету ПДВ, підприємство електронного інтерфейсу - нерезидента та встановити для нього зобов’язання вести облікові записи дистанційних продажів товарів.
Єдиний законопроєкт щодо податків
Нагадаємо, у лютому Міжнародний валютний фонд скасував попередні умови для нової кредитної програми України на 8,1 млрд доларів. Йдеться про вимоги щодо ПДВ для ФОПів, мит на посилки, податку для цифрових-платформ і військового збору.
Водночас,прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що всі податкові і митні зміни, які виведені з категорії prior actions, стануть структурними маяками, які треба буде виконати для наступного перегляду програми.
Для цього законопроекти про цифрові платформи, оподаткування посилок, продовження дії 5% військового збору, а також введення ПДВ для ФОПів, об’єднають в один великий законопроект (Beautiful Tax Bill).
Стосовно ПДВ для ФОПів, досягнуто домовленості, що стеля для його застосування буде збільшена з 1 до 4 млн гривень. Таким чином він торкнеться вже не 660 тисяч представників малого бізнесу, а 257 тисяч.
Новий Beautiful Tax Bill треба буде прийняти вже в березні. Але поки, по словам прем’єра, голосів в Раді для цього немає в необхідній кількості.
Вчора стало відомо, що Кабінет міністрів найближчими днями планує подати до Верховної Ради єдиний законопроєкт із усіма податковими та митними змінами, прийняття яких необхідне для виконання умов кредиту МВФ.