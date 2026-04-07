ua en ru
Вт, 07 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Не хватило одного голоса. Рада не проголосовала за "налог на OLX" - что дальше

17:18 07.04.2026 Вт
2 мин
Что это значит для блогеров и водителей такси?
aimg Екатерина Коваль
Не хватило одного голоса. Рада не проголосовала за "налог на OLX" - что дальше Фото: голосование народных депутатов в Верховной Раде (Getty Images)

Верховная Рада не смогла включить в повестку дня законопроект №15111 о налогообложении доходов на цифровых платформах - не хватило одного голоса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ярослава Железняка.

Почему не проголосовали

По словам народного депутата Ярослава Железняка, документ должен был быть вынесен на голосование за основу и в целом, но для включения в повестку дня не хватило одного голоса. Голосование перенесли на среду, 8 апреля.

Фото: результаты голосования нардепов за законопроект №15111 (Ярослав Железняк)

Что предусматривал законопроект

Документ должен был ввести в Украине международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, в соответствии со стандартами ОЭСР и Директивы ЕС DAC7.

Это касалось бы, в частности, доходов от рекламы на YouTube, монетизации TikTok, заработка водителей Bolt, Uber, DiDi и других платформ.

Какие изменения предлагали

После существенной доработки документ предусматривал упрощение для пользователей:

  • самозанятые лица смогут облагать доходы на общих основаниях как физические лица;

  • отменялось требование открывать специальные счета и раскрывать банковскую тайну;

  • вместо подачи декларации при превышении лимита вводился механизм налогового уведомления-решения от ГНС.

Когда планировали запустить новые правила

Запуск новых правил ожидался не ранее 1 января 2027 года и только после присоединения Украины к международному обмену данными. Фактическое налогообложение могло начаться в 2028 году по результатам отчетности за 2027-й.

Напомним, законопроект №15111 о налогообложении цифровых платформ (так называемый "налог на OLX") был частью более широкого налогового пакета, который Минфин обнародовал еще 20 марта.

Документ предусматривал изменения для ФЛП, налогообложение международных посылок и сбор информации о доходах на платформах вроде OLX, Bolt, YouTube.

Ранее бизнес-ассоциации призвали Верховную Раду принять закон о налогообложении посылок до 150 евро, чтобы остановить многомиллиардные потери бюджета. В Минэкономики подчеркивали необходимость равных правил для всех предпринимателей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НДС Ярослав Железняк ФОП Верховная рада
Новости
Аналитика
