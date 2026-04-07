Не хватило одного голоса. Рада не проголосовала за "налог на OLX" - что дальше
Верховная Рада не смогла включить в повестку дня законопроект №15111 о налогообложении доходов на цифровых платформах - не хватило одного голоса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ярослава Железняка.
Почему не проголосовали
По словам народного депутата Ярослава Железняка, документ должен был быть вынесен на голосование за основу и в целом, но для включения в повестку дня не хватило одного голоса. Голосование перенесли на среду, 8 апреля.
Фото: результаты голосования нардепов за законопроект №15111 (Ярослав Железняк)
Что предусматривал законопроект
Документ должен был ввести в Украине международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, в соответствии со стандартами ОЭСР и Директивы ЕС DAC7.
Это касалось бы, в частности, доходов от рекламы на YouTube, монетизации TikTok, заработка водителей Bolt, Uber, DiDi и других платформ.
Какие изменения предлагали
После существенной доработки документ предусматривал упрощение для пользователей:
самозанятые лица смогут облагать доходы на общих основаниях как физические лица;
отменялось требование открывать специальные счета и раскрывать банковскую тайну;
вместо подачи декларации при превышении лимита вводился механизм налогового уведомления-решения от ГНС.
Когда планировали запустить новые правила
Запуск новых правил ожидался не ранее 1 января 2027 года и только после присоединения Украины к международному обмену данными. Фактическое налогообложение могло начаться в 2028 году по результатам отчетности за 2027-й.
Напомним, законопроект №15111 о налогообложении цифровых платформ (так называемый "налог на OLX") был частью более широкого налогового пакета, который Минфин обнародовал еще 20 марта.
Документ предусматривал изменения для ФЛП, налогообложение международных посылок и сбор информации о доходах на платформах вроде OLX, Bolt, YouTube.
Ранее бизнес-ассоциации призвали Верховную Раду принять закон о налогообложении посылок до 150 евро, чтобы остановить многомиллиардные потери бюджета. В Минэкономики подчеркивали необходимость равных правил для всех предпринимателей.