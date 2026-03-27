Чи переглядатиме Кабмін законопроєкт щодо податків: що кажуть в Мінекономіки

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев під час виступу у Верховній Раді.

"Щодо наших планів і як ми спілкуємось і з ФОПами, з малими підприємцями. Наша задача проста. Для всіх мають бути рівні правила гри. Це всі підтримують. Там потрібно прибрати схему діяльності, до якої білий бізнес, малий бізнес, чесний не має ніякого відношення", - сказав Соболев.

Водночас, за його словами, ці механізми, які прибирають цю схемну діяльність, не мають ніяк ускладнити життя малому бізнесу. Тобто додаткове адміністрування не можна на них додавати.

"Ми активно спілкувалися з МВФ. І ви пам'ятаєте, що спочатку була пропозиція поріг ставити в 1 млн гривень. Через наші дискусії тепер пропозиція про 4 млн гривень, але загалом наша позиція проста, що необхідно, щоб були рівні правила гри і просте адміністрування для сплати податків, особливо для малого та середнього бізнесу, якому і так важко", - зазначив міністр.

Міністр фінансів України Сергій Марченко підтвердив, що це питання дійсно лежить в площині вирівнювання правового поля діяльності всього бізнесу в Україні.

"І правильно зазначив міністр економіки, що ми в процесі перемовин досягли найвищого європейського рівня порогу ПДВ. Це треба відзначити. Далі ми максимально спрощуємо всі процедури реєстрації податкових накладних, які будуть автоматично", - додав він.

За словами міністра, Україні йде й на інші кроки, які дозволятимуть малому бізнесу мінімізувати адміністративні витрати і створити умови, коли їм буде вигідно працювати як платником ПДВ.

"Тому що, якщо ви розумієте природу ПДВ, і якщо ви працюєте з неплатниками ПДВ, то з вами ніхто не хоче працювати. Не вигідно просто платникам ПДВ працювати з неплатниками ПДВ. Тому ми створюємо умови, за яких малий бізнес отримає додаткові можливості", - пояснив Марченко.