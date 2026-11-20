Нагадаємо, раніше ми розповідали, як погода впливає на якість повітря - що й коли "затримує" забруднення та навпаки.

Крім того, ми пояснювали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.

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