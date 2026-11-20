Напомним, ранее мы рассказывали, как погода влияет на качество воздуха - что и когда "задерживает" загрязнение и наоборот.

Кроме того, мы объясняли, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.

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