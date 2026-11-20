Погода на высокогорье Карпат утром 20 ноября ощутимо ухудшилась - на горе Поп Иван зафиксировали шторм. Опасное метеоявление в течение суток прогнозируют также и в Ивано-Франковской области.

Подробнее о ситуации с погодой в горах и прогнозе для региона на ближайшее время, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

"Медико-метеорологические условия - 3 типа. Видимость на автодорогах 4-6 км", - подытожили в областном центре по гидрометеорологии.

Температура воздуха днем пятницы может быть такая:

До конца дня 20 ноября по городу Ивано-Франковску и области возможно также опасное метеорологическое явление - порывы западного ветра 15-20 м/с .

Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, погода в регионе в течение 20 ноября ожидается облачная, с прояснениями .

Тем временем видимость была очень низкой.

Ветер был западный, со скоростью 21 метр в секунду.

Согласно сообщению горных спасателей Прикарпатья в Facebook, по состоянию на 8 часов утра пятницы, 20 ноября 2026 года, погода на горе Поп Иван наблюдалась:

Напомним, ранее мы рассказывали, как погода влияет на качество воздуха - что и когда "задерживает" загрязнение и наоборот.

Кроме того, мы объясняли, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.

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