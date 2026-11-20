Высокогорье Карпат накрыл шторм со снегом: синоптики предупредили об опасном метеоявлении
Погода на высокогорье Карпат утром 20 ноября ощутимо ухудшилась - на горе Поп Иван зафиксировали шторм. Опасное метеоявление в течение суток прогнозируют также и в Ивано-Франковской области.
Подробнее о ситуации с погодой в горах и прогнозе для региона на ближайшее время, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на высокогорье утром 20 ноября
Согласно сообщению горных спасателей Прикарпатья в Facebook, по состоянию на 8 часов утра пятницы, 20 ноября 2026 года, погода на горе Поп Иван наблюдалась:
- облачная;
- туманная.
Падал снег.
Ветер был западный, со скоростью 21 метр в секунду.
"Внимание! Шторм", - подчеркнули специалисты.
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Температуру воздуха на высокогорье зафиксировали на уровне -3°С (мороза).
Из-за высокой влажности происходило обледенение поверхностей.
Исходя из фото, опубликованного спасателями, снег местами задержался - укрыл небольшим слоем землю и здания.
Тем временем видимость была очень низкой.
Ситуация на горе Поп Иван утром 20 ноября 2026 года (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Какую погоду в регионе прогнозируют позже
Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, погода в регионе в течение 20 ноября ожидается облачная, с прояснениями.
Ветер - западный, со скоростью 7-12 м/с.
До конца дня 20 ноября по городу Ивано-Франковску и области возможно также опасное метеорологическое явление - порывы западного ветра 15-20 м/с.
"1 уровень опасности, желтый", - подчеркнули синоптики.
Предупреждение об опасном метеорологическом явлении 20 ноября (инфографика: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)
Температура воздуха днем пятницы может быть такая:
- по городу Ивано-Франковск +9...+11°С;
- по Ивано-Франковской области +8...+13°С;
- на высокогорье - в течение суток - от -2°С (мороза) до +3°С (тепла).
"Медико-метеорологические условия - 3 типа. Видимость на автодорогах 4-6 км", - подытожили в областном центре по гидрометеорологии.
Напомним, ранее мы рассказывали, как погода влияет на качество воздуха - что и когда "задерживает" загрязнение и наоборот.
Кроме того, мы объясняли, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.
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