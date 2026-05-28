Високі ціни на пальне. Скільки мережі АЗС заробляють на кожному літрі?

Найбільшу частку у структурі кінцевої ціни на паливо займає вартість імпортних нафтопродуктів - близько 50%.

На сьогодні Україна вимушено імпортує все паливо через зупинку Кременчуцького НПЗ, говорить директор "Консалтингової компанії А-95" Сергій Куюн.

Значну частку складають податки - акциз та ПДВ. В структурі ціни дизельного пального вони становлять 35%, бензину - 40%. Ще певний відсоток складають витрати на логістику, оплату праці тощо.

Частка прибутку для більшості мереж АЗС становить близько 5-7% або 3-5 гривні на літрі, говорить експерт.

Як можна поділити паливних ритейлерів за цінами

На ринку виділяють три групи мереж АЗС: преміумсегмент, середній ціновий діапазон та дискаунтери.

До преміумсегмента Сергій Куюн відносить бренди SOCAR, OKKO та WOG, до середнього AMIC, UPG та мережа KLO.

Також до середнього сегмента належить мережа державної "Укрнафти", яка за рішенням уряду продає пальне з мінімальною маржею, щоб виступати як ціновий регулятор ринку.

До дискаунтерів належать мережі, наприклад, "БРСМ-Нафта", Avantage 7, Marchal. "Ці три мережі мають десь 800 станцій, це 15% ринку", - говорить Куюн.