Високі ціни на пальне. Скільки мережі АЗС заробляють на кожному літрі?

Експерт підрахував, скільки сьогодні заробляють мережі АЗС на продажу бензину та дизельного пального з кожного літра.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни".
Найбільшу частку у структурі кінцевої ціни на паливо займає вартість імпортних нафтопродуктів - близько 50%.
На сьогодні Україна вимушено імпортує все паливо через зупинку Кременчуцького НПЗ, говорить директор "Консалтингової компанії А-95" Сергій Куюн.
Значну частку складають податки - акциз та ПДВ. В структурі ціни дизельного пального вони становлять 35%, бензину - 40%. Ще певний відсоток складають витрати на логістику, оплату праці тощо.
Частка прибутку для більшості мереж АЗС становить близько 5-7% або 3-5 гривні на літрі, говорить експерт.
На ринку виділяють три групи мереж АЗС: преміумсегмент, середній ціновий діапазон та дискаунтери.
До преміумсегмента Сергій Куюн відносить бренди SOCAR, OKKO та WOG, до середнього AMIC, UPG та мережа KLO.
Також до середнього сегмента належить мережа державної "Укрнафти", яка за рішенням уряду продає пальне з мінімальною маржею, щоб виступати як ціновий регулятор ринку.
До дискаунтерів належать мережі, наприклад, "БРСМ-Нафта", Avantage 7, Marchal. "Ці три мережі мають десь 800 станцій, це 15% ринку", - говорить Куюн.
Нагадаймо, станом на 27 травня ціна на бензин А-95 (стандарт) та А-95 (преміум) в мережі "Укрнафти" складала 74,90 та 76,90 гривень за літр відповідно, що на 5-6 гривень дешевше, ніж вартість того ж палива у мережах OKKO, WOG та SOCAR.
Дизпаливо (стандарт) на заправках "Укрнафти" продавалося за ціною 86,90 гривень, тоді як на станціях OKKO, WOG - 89,90 гривень за літр.
В результаті продажу палива з мінімальною маржею, а також заходів з ребрендингу станцій та маркетингу "Укрнафта" стала лідером з продажів бензину та дизелю у квітні цього року.
В середині травня Куюн повідомляв, що на паливному ринку України немає проблем із наявністю ресурсу, запасів дизельного палива загалом по країні є більше, ніж на місяць, а бензинів - майже на два місяці.