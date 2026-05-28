Высокие цены на топливо. Сколько сети АЗС зарабатывают на каждом литре?

Эксперт подсчитал, сколько сегодня зарабатывают сети АЗС на продаже бензина и дизельного топлива с каждого литра.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены".
Наибольшую долю в структуре конечной цены на топливо занимает стоимость импортных нефтепродуктов - около 50%.
На сегодня Украина вынужденно импортирует все топливо из-за остановки Кременчугского НПЗ, говорит директор "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн.
Значительную долю составляют налоги - акциз и НДС. В структуре цены дизельного топлива они составляют 35%, бензина - 40%. Еще определенный процент составляют расходы на логистику, оплату труда и тому подобное.
Доля прибыли для большинства сетей АЗС составляет около 5-7% или 3-5 гривны на литре, говорит эксперт.
На рынке выделяют три группы сетей АЗС: премиум-сегмент, средний ценовой диапазон и дискаунтеры.
К премиум-сегменту Сергей Куюн относит бренды SOCAR, OKKO и WOG, к среднему AMIC, UPG и сеть KLO.
Также к среднему сегменту относится сеть государственной "Укрнафты", которая по решению правительства продает топливо с минимальной маржой, чтобы выступать как ценовой регулятор рынка.
К дискаунтерам относятся сети, например, "БРСМ-Нафта", Avantage 7, Marchal. "Эти три сети имеют где-то 800 станций, это 15% рынка", - говорит Куюн.
Напомним, по состоянию на 27 мая цена на бензин А-95 (стандарт) и А-95 (премиум) в сети "Укрнафты" составляла 74,90 и 76,90 гривен за литр соответственно, что на 5-6 гривен дешевле, чем стоимость того же топлива в сетях OKKO, WOG и SOCAR.
Дизтопливо (стандарт) на заправках "Укрнафты" продавалось по цене 86,90 гривен, тогда как на станциях OKKO, WOG - 89,90 гривен за литр.
В результате продажи топлива с минимальной маржой, а также мероприятий по ребрендингу станций и маркетингу "Укрнафта" стала лидером по продажам бензина и дизеля в апреле этого года.
В середине мая Куюн сообщал, что на топливном рынке Украины нет проблем с наличием ресурса, запасов дизельного топлива в целом по стране есть больше, чем на месяц, а бензинов - почти на два месяца.