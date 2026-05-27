Ціни на АЗС 27 травня: скільки коштують бензин, дизель та автогаз
Поки одна з мереж оновила вартість автогазу, на українських АЗС продовжує зберігатися помітний ціновий розрив. Найбільша економія - на бензині та преміальному пальному, де різниця між АЗС суттєва.
РБК-Україна розповідає, де сьогодні найдешевше заправити авто та як змінилися ціни на популярних АЗС.
Головне:
- Найбільша різниця зафіксована на бензин А-95: купуючи його на "Укрнафті" (74,90 грн), водій заощадить 5,09 грн на кожному літрі порівняно з ціною на SOCAR (79,99 грн).
- Преміальний бензин: різниця між 95-м (Energy) від "Укрнафти" (76,90 грн) та преміальним NANO 95 від SOCAR (83,99 грн) становить 7,09 грн/л.
- Дизельне пальне: на звичайному ДП різниця між цими мережами становить 3,09 грн/л, а на преміальному дизелі - 4,09 грн/л.
- Автомобільний газ: тут найменший розрив. Навіть після зниження ціни на SOCAR, газ на "Укрнафті" все одно коштує на 2,09 грн/л дешевше (45,90 грн проти 47,99 грн).
Як змінилися ціни на АЗС за добу
Моніторинг даних свідчить про те, що мережі OKKO, WOG та "Укрнафта" повністю зберегли стабільність: вартість усіх видів бензину, дизеля та газу у цих мережах 27 травня відповідає показникам вівторка, 26 травня.
Єдині зміни відбулися в мережі SOCAR. Автомобільний газ там здешевшав на 1 гривню - його ціна знизилася з 48,99 грн/л (26 травня) до 47,99 грн/л (27 травня).
Фото: вартість пального на популярних АЗС в Україні станом на 27 травня (інфографіка РБК-Україна)
Ціни на решту видів пального (бензин та ДП) на SOCAR залишилися незмінними.
Деталізація цін на АЗС 27 травня, середа
OKKO
- Бензин Pulls 100: 89,90 грн
- Бензин Pulls 95: 82,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 79,90 грн
- ДП Pulls: 92,90 грн
- ДП Євро: 89,90 грн
- Газ: 47,90 грн
WOG
- Бензин 100: 89,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
- Бензин 95 Євро: 79,90 грн
- ДП Mustang: 92,90 грн
- ДП Євро-5: 89,90 грн
- Газ: 47,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 89,99 грн
- Бензин NANO 95: 83,99 грн
- Бензин А-95: 79,99 грн
- ДП NANO Extro: 92,99 грн
- ДП NANO: 89,99 грн
- Газ: 47,99 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
- Бензин А-95: 74,90 грн
- Бензин А-92: 69,90 грн
- ДП (Energy): 88,90 грн
- ДП: 86,90 грн
- Газ: 45,90 грн