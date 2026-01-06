"Високі емоції по всій Європі": Туск назвав несподівану тему на саміті "коаліції охочих"

"Безсумнівно, що питання Гренландії також буде непередбачуваним і незапланованим для нас. Воно викликало дуже високі емоції в усій Європі. Для Польщі дві речі є очевидними і дуже важкими для узгодження, не будемо себе обманювати, але вони є очевидними та однозначними", - йдеться у його заяві.

Туск наголосив, що жоден член НАТО не повинен атакувати або погрожувати іншому члену Альянсу.

"Інакше НАТО втратило б сенс, якби в рамках цього пакту відбувалися конфлікти або взаємні агресивні дії", - зазначив польський прем'єр.

Він додав, що необхідно робити все, щоб "європейсько-американські зв'язки не постраждали найближчими днями та місяці внаслідок тих чи інших оголошених рішень або непорозумінь". Крім того, Туск запевнив данців, що "немає жодних сумнівів" щодо підтримки з боку Європи.

"Європейська солідарність і повага до цілісності європейських держав - це елементарні питання, тому, звичайно, Данія може розраховувати на солідарність всієї Європи", - наголосив він.