"Высокие эмоции по всей Европе": Туск назвал неожиданную тему на саммите "коалиции желающих"

Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Украина не будет единственной темой, которую "Коалиция желающих" будет обсуждать в Париже. Незапланированной темой будет вопрос Гренландии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, которого цитирует Polsatnews.

"Несомненно, что вопрос Гренландии также будет непредсказуемым и незапланированным для нас. Он вызвал очень высокие эмоции во всей Европе. Для Польши две вещи являются очевидными и очень трудными для согласования, не будем себя обманывать, но они очевидны и однозначны", - говорится в его заявлении.

Туск подчеркнул, что ни один член НАТО не должен атаковать или угрожать другому члену Альянса.

"Иначе НАТО потеряло бы смысл, если бы в рамках этого пакта происходили конфликты или взаимные агрессивные действия", - отметил польский премьер.

Он добавил, что необходимо делать все, чтобы "европейско-американские связи не пострадали в ближайшие дни и месяцы вследствие тех или иных объявленных решений или недоразумений". Кроме того, Туск заверил датчан, что "нет никаких сомнений" относительно поддержки со стороны Европы.

"Европейская солидарность и уважение к целостности европейских государств - это элементарные вопросы, поэтому, конечно, Дания может рассчитывать на солидарность всей Европы", - подчеркнул он.

 

Что предшествовало

Напомним, на днях жена советника президента США Дональда Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсетях карту, на которой остров Гренландия закрашен в цвета флага США.

После этого Трамп сказал на днях, что остров нужен Америке для обороны. Также по его словам, Гренландия якобы "окружена" флотами РФ и Китая.

Источники издания Politico считают, что США могут взять Гренландию под свой контроль уже в ближайшие месяцы.

Отметим, что на заявления Трамп уже отреагировали в Дании. В частности, премьер-министр страны Метте Фредериксен предупредила, что если США попытаются захватить Данию, особенно военным путем, то это фактически поставит крест на альянсе НАТО.

