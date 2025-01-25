У Вишневому зі зруйнованої "Шахедом" багатоповерхівки врятували 5 людей, серед них є діти
Цієї ночі у Київській області через ворожу повітряну атаку із застосуванням дронів була пошкоджена багатоповерхівка у Вишневому, та горіло виробниче приміщення у Фастівському районі. Обійшлося без жертв та постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Надзвичайники вранці 25 січня показали кадри про наслідки російського удару безпілотниками по Київській області.
Як передали в ДСНС, у Вишневому через ворожу атаку було зруйновано балкони з 5 по 9-й поверхи житлового будинку.
Тут врятували трьох людей з 5 -го поверху, та ще двох - з 7-го поверху. Також надзвичайники уточнили, що з них - двоє дітей.
"Попередньо без постраждалих. На місці працюють 42 рятувальники та 7 одиниць техніки. Інформація оновлюється", - йдеться в заяві ДСНС.
Крім того, розповіли в Службі, у Фастівському районі було загорання в будівлі виробничого приміщення, й пожежу на площі 600 "квадратів" ліквідували.
Тут також - без жертв та постраждалих.
Атака "Шахедів" у ніч проти 25 січня
Як повідомлялося раніше, ввечері напередодні був зафіксований запуск військами РФ кількох груп ударних безпілотників у бік України. У низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів "Шахедами".
Вже вночі у Києві було чути вибухи на тлі ворожої дронової атаки.
Також стало відомо, що через "Шахеди" у Київській області у двох районах був пошкоджений житловий багатоповерховий будинок, і сталася пожежа виробничого підприємства. Обійшлося без постраждалих.
А вранці в Черкаській ОВА розповіли, що ворог атакував ударними дронами критичну інфраструктуру Черкаської області, й місто Черкаси частково лишилось без світла.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.