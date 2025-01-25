В Вишневом из разрушенной "Шахедом" многоэтажки спасли 5 человек, среди них есть дети

Этой ночью в Киевской области из-за вражеской воздушной атаки с применением дронов была повреждена многоэтажка в Вишневом, и горело производственное помещение в Фастовском районе. Обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС ).

Чрезвычайники утром 25 января показали кадры о последствиях российского удара беспилотниками по Киевской области.

Как передали в ГСЧС, в Вишневом из-за вражеской атаки были разрушены балконы с 5 по 9-й этажи жилого дома.

Здесь спасли трех человек с 5-го этажа, и еще двух - с 7-го этажа. Также чрезвычайники уточнили, что из них - двое детей.

"Предварительно без пострадавших. На месте работают 42 спасателя и 7 единиц техники. Информация обновляется", - говорится в заявлении ГСЧС.

Кроме того, рассказали в Службе, в Фастовском районе было возгорание в здании производственного помещения, и пожар на площади 600 "квадратов" ликвидировали.

Здесь также - без жертв и пострадавших.

Атака "Шахедов" в ночь на 25 января

Как сообщалось ранее, вечером накануне был зафиксирован запуск войсками РФ нескольких групп ударных беспилотников в сторону Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов "Шахедами".

Уже ночью в Киеве были слышны взрывы на фоне вражеской дроновой атаки.

Также стало известно, что из-за "Шахедов" в Киевской области в двух районах был поврежден жилой многоэтажный дом, и произошел пожар производственного предприятия. Обошлось без пострадавших.

А утром в Черкасской ОВА рассказали, что враг атаковал ударными дронами критическую инфраструктуру Черкасской области, и город Черкассы частично остался без света.