У Київській області через атаку РФ пошкоджена багатоповерхівка, горіло підприємство

У Київській області у двох районах через російську повітряну атаку був пошкоджений житловий багатоповерховий будинок, і сталася пожежа виробничого підприємства. Постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тимчасового виконувача обов'язки голови Київської ОВА Миколу Калашника .

Наслідки дронового удару РФ по Київській області у ніч проти 25 січня (фото: t.me/Mykola_Kalashnyk)

Також він оприлюднив фото пошкодженої дев'ятиповерхівки у Київській області в результаті російської повітряної атаки

Крім того, передав чиновник, в іншому районі Київської області через падіння уламків ворожої збитої цілі " відбулося загоряння виробничого підприємства" на площі 600 квадратних метрів .

"Новобудова заселена частково. Інформація про потерпілих не надходила". - сказав Калашник.

Також керівник КОВА поінформував, що на місці працюють усі оперативні служби, й проводиться обстеження під’їздів та розбір пошкоджених конструкцій.

"В одному з під'їздів відбулася руйнація перекриття сходової клітини ", - додав він.

Чиновник розповів, що в одному з населених пунктів Київської області сталася руйнація балконів 4-8 поверхів у дев'ятиповерхівці , були вибиті віконні рами.

Нагадаємо, під час дронового удару російських окупантів минулої ночі у Київській області були руйнування та пожежа у Глевасі та в Броварах. Внаслідок падіння уламків збитих БПЛА загинули три людини, і було кілька постраждалих.

Детальніше про наслідки ворожої повітряної атаки у ніч проти 24 січня - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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