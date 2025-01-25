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Атака "Шахедів": у Києві було чути вибухи

Київ, Субота 25 січня 2025 02:30
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Атака "Шахедів": у Києві було чути вибухи Фото: у Києві було чути вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У районі міста Київ у ніч проти 25 січня було чути вибухи. Перед тим у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників.

Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Перший вибух у столиці було чути близько 02:20.

Зазначимо, у Київській міській військовій адміністрації заявляли про повітряну тривогу у столиці о 02:02.

За даними Повітряних сил ЗСУ на той час, ворожі ударні безпілотники, зокрема, фіксувалися в районі населених пунктів Тараща та Обухів (Київська область), та рухалися у напрямку на північний захід.

Атака &quot;Шахедів&quot;: у Києві було чути вибухи

Зазначимо, в столичних пабліках та моніторингових групах писали про рух БПЛА окупантів з південного напрямку через Голосіївський район на Солом'янський, потім про рух у бік Печерського та Святошинського району. Також в мережі розповідали про роботу ППО в районі Києва.

Оновлено: був повторний вибух

Близько 02:48 у Києві знову було чути вибух.

Атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, ввечері 24 січня був зафіксований запуск російськими окупантами кількох груп дронів-камікадзе по Україні для чергової повітряної атаки.

У низці областей оголосили тривогу через загрозу ударів "Шахедами".

Нагадаємо також, минулої ночі росармія атакувала Україну майже шістьма десятками БПЛА. Силами і засобами ППО ЗСУ було збито 25 дронів противника, ще 27 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Також повідомлялося, що 24 січня у Харкові пролунав вибух, тоді війська РФ атакували місто дронами.

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Київ Вибух Атака дронів
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