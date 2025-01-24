Окупанти масовано атакують Україну дронами: де загроза ударів
Російські загарбники запустили по Україні велику кількість ударних безпілотників ввечері 24 січня для чергової повітряної атаки. Через загрозу "Шахедів" у низці областей була оголошена тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.
Військові інформували ввечері про проникнення безпілотників противника у повітряний простір України з північного напрямку. Пізніше російські БПЛА вже були помічені у південних регіонах. Ворожі дрони часто маневрували, рухалися у різні напрямки.
За даними Повітряних сил станом на 23:06, ворожі БПЛА фіксуються над 8 областями. Військові розповіли, що
- групи безпілотників противника рухаються по межі Херсонської та Дніпропетровської областей, курс - північно-західний,
- також дрони ворога спостерігаються на сході Миколаївської області, курс - північно-західний,
- на півночі Дніпропетровської області, курс - західний,
- на північному сході Дніпропетровської області, курс - північний,
- на заході Харківської області, курс - західний,
- на півдні та центрі Полтавської області, курс - північний,
- на заході Полтавської області, курс - західний,
- на півночі Сумської області, курс - південний,
- на на сході Черкаської області, курс - північний,
- на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс - північний,
- на північному сході Дніпропетровської області, курс - північний,
- крім того, ворожі БПЛА фіксуються в районі Нікополя, вони рухаються у бік Кривого Рогу.
О 00:05 (25 січня) військові оновили дані щодо руху "Шахедів":
- групи БПЛА противника фіксуються на межі Миколаївської та Кіровоградської областей - курс на північний захід,
- дрони спостерігаються на півночі Черкаської області - курс південно-західний,
- у Полтавській області - рухаються на північ та захід,
- на межі Сумської та Черкаської області - курсом на південь,
- на півночі Сумщини та півночі Харківщини - курс на південний захід.
Мешканців областей, де була оголошена повітряна тривога, просять не залишати безпечних місць, та перебувати в укриттях до відбою тривоги.
Ось як зараз виглядає карта повітряної тривоги в Україні:
Атака ворожих безпілотників 24 січня
Як повідомлялося раніше, минулої ночі російські загарбники атакували територію України майже шістьма десятками БПЛА. ППО ЗСУ працювала у семи областях, і було збито 25 дронів противника, ще 27 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).
У Київській області внаслідок ворожої атаки загинули троє людей. РБК-Україна детально писало про наслідки дронової атаки РФ у ніч проти 24 січня.
Також нагадаємо, що ближче до вечора у Харкові було чути вибух на тлі ворожої атаки із застосуванням безпілотників.
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