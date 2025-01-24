Окупанти масовано атакують Україну дронами: де загроза ударів

Російські загарбники запустили по Україні велику кількість ударних безпілотників ввечері 24 січня для чергової повітряної атаки. Через загрозу "Шахедів" у низці областей була оголошена тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Повітряних сил ЗСУ.

Військові інформували ввечері про проникнення безпілотників противника у повітряний простір України з північного напрямку. Пізніше російські БПЛА вже були помічені у південних регіонах. Ворожі дрони часто маневрували, рухалися у різні напрямки.

За даними Повітряних сил станом на 23:06, ворожі БПЛА фіксуються над 8 областями. Військові розповіли, що

групи безпілотників противника рухаються по межі Херсонської та Дніпропетровської областей, курс - північно-західний,

також дрони ворога спостерігаються на сході Миколаївської області, курс - північно-західний,

на півночі Дніпропетровської області, курс - західний,

на північному сході Дніпропетровської області, курс - північний,

на заході Харківської області, курс - західний,

на півдні та центрі Полтавської області, курс - північний,

на заході Полтавської області, курс - західний,

на півночі Сумської області, курс - південний,

на на сході Черкаської області, курс - північний,

на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс - північний,

на північному сході Дніпропетровської області, курс - північний,

крім того, ворожі БПЛА фіксуються в районі Нікополя, вони рухаються у бік Кривого Рогу.

О 00:05 (25 січня) військові оновили дані щодо руху "Шахедів":

групи БПЛА противника фіксуються на межі Миколаївської та Кіровоградської областей - курс на північний захід,

дрони спостерігаються на півночі Черкаської області - курс південно-західний,

у Полтавській області - рухаються на північ та захід,

на межі Сумської та Черкаської області - курсом на південь,

на півночі Сумщини та півночі Харківщини - курс на південний захід.

Мешканців областей, де була оголошена повітряна тривога, просять не залишати безпечних місць, та перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Ось як зараз виглядає карта повітряної тривоги в Україні:

Атака ворожих безпілотників 24 січня

Як повідомлялося раніше, минулої ночі російські загарбники атакували територію України майже шістьма десятками БПЛА. ППО ЗСУ працювала у семи областях, і було збито 25 дронів противника, ще 27 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

У Київській області внаслідок ворожої атаки загинули троє людей. РБК-Україна детально писало про наслідки дронової атаки РФ у ніч проти 24 січня.

Також нагадаємо, що ближче до вечора у Харкові було чути вибух на тлі ворожої атаки із застосуванням безпілотників.