В Черкасах через російську дронову атаку частково зникло світло
Черкаси і область цієї ночі зазнали ворожої повітряної атаки із застосуванням безпілотників. Внаслідок російського обстрілу є часткове знеструмлення, зокрема жителів обласного центру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця.
Чиновник розповів, що під прицілом росіян була критична інфраструктура Черкаської області.
Він також зазначив, що наслідки дронового удару уточнюються.
"Наразі знеструмлено частину абонентів, зокрема, в обласному центрі. Усі служби працюють", - передав глава ОВА.
Керівник адміністрації додав, що більше інформації щодо наслідків атаки "Шахедів" буде оприлюднено пізніше.
Зазначимо, що цієї ночі черкаські пабліки писали про вибухи, які було чути близько 01:15 та ще пізніше. У той час над регіоном фіксувалися ворожі ударні безпілотники.
Нічна атака "Шахедів"
Нагадаємо, ввечері напередодні, 24 січня, був зафіксований запуск російськими загарбниками кількох груп дронів-камікадзе у бік України для чергової повітряної атаки. У низці областей оголосили тривогу через загрозу ударів "Шахедами".
Також повідомлялося, що вже вночі 25 січня у Києві було чути вибухи на тлі ворожої атаки із застосуванням безпілотників.
Пізніше також стало відомо, що через атаку "Шахедів" у Київській області у двох районах був пошкоджений житловий багатоповерховий будинок, і сталася пожежа виробничого підприємства. Обійшлося без постраждалих.
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