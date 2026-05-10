Віртуозні мисливці: як їжаки допомагають людям у господарстві й чи можуть нашкодити

Дехто з українців може досі помилково вважати, що їжаки здатні нашкодити врожаю. Насправді ж вони - "природні помічники" городників і садоводів.

Про це розповіла у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна зооволонтер Першої приватної їжарні (ППЇ) імені Армана Солдіна Ксенія Михайлюк .

Чому їжаки в реальності - помічники людей

Дехто, за словами експерта, "помилково вважає їжаків гризунами", тому "боїться за свій врожай".

"Насправді ж їжаки - комахоїдні ссавці", - нагадала Михайлюк.

Отже, вони "віртуозно полюють" на різноманітних:

личинок;

жуків (комах).

"У тому числі й тих, які підточують рослини", - наголосила зооволонтер.

Тобто це, власне, і є їхньою "основною кормовою базою".

"У сезон хрущів, коли вони вже відходять, у їжаків справжнє свято - вони дуже їх полюбляють", - повідомила спеціаліст.

Отже, якщо на ділянці живе їжак - "можна не перейматись, що майбутній хрущ згризе умовну смородину чи улюблену яблуню".

Чи правда, що їжаки полюють не тільки на комах

У народі побутує думка, буцімто їжаки полюють не лише на комах, але і на деяких інших дрібних тварин (мишей, пташок чи навіть змій).

Тим часом Михайлюк зауважила: "на мишей їжаки - не те, щоб полюють".

Але в цілому вони, за її словами, дійсно "можуть поласувати":

і мишкою;

і дрібною пташкою;

і навіть змією.

Як деякі їжаки можуть нашкодити у господарстві

Зооволонтер розповіла, що деякі їжаки полюбляють ласувати яйцями. І через це дійсно можуть піти на "розбій".

Але це - "єдине, щодо чого вони можуть таки наробити трішки шкоди хазяйству".

"Випадки такого "розбою" - не часті, але прецеденти зафіксовані були", - підсумувала спеціаліст.