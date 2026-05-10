Виртуозные охотники: как ежи помогают людям в хозяйстве и могут ли навредить
Некоторые из украинцев могут до сих пор ошибочно считать, что ежи способны навредить урожаю. На самом же деле они - "природные помощники" огородников и садоводов.
Об этом рассказала в блиц-интервью для РБК-Украина зооволонтер Первой частной ежарни (ППЇ) имени Армана Солдина Ксения Михайлюк.
Почему ежи в реальности - помощники людей
Некоторые, по словам эксперта, "ошибочно считают ежей грызунами", поэтому "боятся за свой урожай".
"На самом же деле ежи - насекомоядные млекопитающие", - напомнила Михайлюк.
Следовательно, они "виртуозно охотятся" на различных:
- личинок;
- жуков (насекомых).
"В том числе и тех, которые подтачивают растения", - подчеркнула зооволонтер.
То есть это, собственно, и является их "основной кормовой базой".
"В сезон майских жуков, когда они уже отходят, у ежей настоящий праздник - они очень их любят", - сообщила специалист.
Следовательно, если на участке живет еж - "можно не переживать, что будущий майский жук сгрызет условную смородину или любимую яблоню".
Правда ли, что ежи охотятся не только на насекомых
В народе бытует мнение, будто ежи охотятся не только на насекомых, но и на некоторых других мелких животных (мышей, птиц или даже змей).
Между тем Михайлюк заметила: "на мышей ежи - не то, чтобы охотятся".
Но в целом они, по ее словам, действительно "могут полакомиться":
- и мышкой;
- и мелкой птичкой;
- и даже змеей.
Как некоторые ежи могут навредить в хозяйстве
Зооволонтер рассказала, что некоторые ежи любят лакомиться яйцами. И поэтому действительно могут пойти на "разбой".
Но это - "единственное, в отношении чего они могут таки наделать немного вреда хозяйству".
"Случаи такого "разбоя" - не частые, но прецеденты зафиксированы были", - подытожила специалист.
