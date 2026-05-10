Виртуозные охотники: как ежи помогают людям в хозяйстве и могут ли навредить

07:44 10.05.2026 Вс
2 мин
Несмотря на пользу в саду или на огороде, иногда они способны идти на настоящий "разбой"
aimg Ирина Костенко
Виртуозные охотники: как ежи помогают людям в хозяйстве и могут ли навредить Колючие путешественники - частые гости на приусадебных участках (фото иллюстративное: Getty Images)
Некоторые из украинцев могут до сих пор ошибочно считать, что ежи способны навредить урожаю. На самом же деле они - "природные помощники" огородников и садоводов.

Об этом рассказала в блиц-интервью для РБК-Украина зооволонтер Первой частной ежарни (ППЇ) имени Армана Солдина Ксения Михайлюк.

Читайте также: Переносчики болезней? Действительно ли ежи опасны для людей и почему "пускают пену изо рта"

Почему ежи в реальности - помощники людей

Некоторые, по словам эксперта, "ошибочно считают ежей грызунами", поэтому "боятся за свой урожай".

"На самом же деле ежи - насекомоядные млекопитающие", - напомнила Михайлюк.

Следовательно, они "виртуозно охотятся" на различных:

  • личинок;
  • жуков (насекомых).

"В том числе и тех, которые подтачивают растения", - подчеркнула зооволонтер.

То есть это, собственно, и является их "основной кормовой базой".

"В сезон майских жуков, когда они уже отходят, у ежей настоящий праздник - они очень их любят", - сообщила специалист.

Следовательно, если на участке живет еж - "можно не переживать, что будущий майский жук сгрызет условную смородину или любимую яблоню".

Правда ли, что ежи охотятся не только на насекомых

В народе бытует мнение, будто ежи охотятся не только на насекомых, но и на некоторых других мелких животных (мышей, птиц или даже змей).

Между тем Михайлюк заметила: "на мышей ежи - не то, чтобы охотятся".

Но в целом они, по ее словам, действительно "могут полакомиться":

  • и мышкой;
  • и мелкой птичкой;
  • и даже змеей.

Как некоторые ежи могут навредить в хозяйстве

Зооволонтер рассказала, что некоторые ежи любят лакомиться яйцами. И поэтому действительно могут пойти на "разбой".

Но это - "единственное, в отношении чего они могут таки наделать немного вреда хозяйству".

"Случаи такого "разбоя" - не частые, но прецеденты зафиксированы были", - подытожила специалист.

Напомним, ранее мы рассказывали, где на самом деле живут ежи и что может стать для них опасной "ловушкой".

Кроме того, мы объясняли, что категорически нельзя давать ежам (чтобы не отравить) и чем их правильно подкармливать (и даже полноценного кормить).

Читайте также, как распознать больного ежа и что с ним делать дальше (почему ближайший ветеринар может не помочь).

