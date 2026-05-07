Переносники хвороб? Чи дійсно їжаки небезпечні для людей і чому "пускають піну з рота"

Їжаки часто з'являються поруч із людьми та домашніми тваринами. Проте чи насправді можна назвати їх небезпечними - знають не всі.

Про це розповіла у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна зооволонтер Першої приватної їжарні (ППЇ) імені Армана Солдіна Ксенія Михайлюк .

Головне: Реальна загроза : їжаки переносять гельмінтів (якими можуть "ділитись" з людьми та іншими тваринами) та регулярно "збирають" кліщів у траві.

: їжаки переносять гельмінтів (якими можуть "ділитись" з людьми та іншими тваринами) та регулярно "збирають" кліщів у траві. Міф про сказ : в Україні не зафіксовано випадків зараження через контакт із їжаком.

: в Україні не зафіксовано випадків зараження через контакт із їжаком. Піна з рота : це не хвороба, а "маскування" від хижаків.

: це не хвороба, а "маскування" від хижаків. Ризик правця : інфекцію можна підхопити навіть через подряпину, тому важливо мати актуальне щеплення.

: інфекцію можна підхопити навіть через подряпину, тому важливо мати актуальне щеплення. Порада фахівця: якщо їжаку потрібна допомога, брати його до рук варто лише в рукавичках або через тканину.

Чи можна назвати їжаків небезпечними

Експерт розповіла, що в цілому їжаки - "тваринки-відлюдники", які "не дуже люблять, щоб їх чіпали".

"Тобто якщо їх не "заганяти в кут" і не намагатись розгорнути колючий клубок - вони радо ігнорують всіх оточуючих", - пояснила Михайлюк.

Водночас вона визнала, що "їжаки однозначно можуть вкусити". І зуби в них, за її словами, достатньо гострі, "пристосовані до розгризання міцного хітину".

"Але небезпечними я б їх не назвала... Їжаки - маленькі. І зазвичай обирають стратегію втечі чи захисту голками", - поділилась зооволонтер.

Чи переносять вони хвороби та інфекції

Представниця ППЇ розповіла, що "їжаки зачасту мають ціле різномаїття гельмінтів". Тож "цілком можуть передавати їх домашнім тваринам та людям".

"Якщо раптом хтось захоче щось поїсти немитими після їжака руками - сильно не раджу (я бачила мазок під мікроскопом - дуже багатий внутрішній світ)", - зауважила експерт.

При цьому "теорія" про те, що їжаки - переносники сказу - дійсності не відповідає.

"Щодо сказу - наразі нам невідомо про задокументовані випадки хворих їжаків, або ж про зараження через контакт з їжаком в Україні", - повідомила зооволонтер.

Це, на її думку, "просто розповсюджена "лякалка".

"Чого варто остерігатись, так це правця (смертельно небезпечної інфекційної хвороби, яка вражає нервову систему, - Ред.). Але його з тою ж вірогідністю можна "зловити" через випадкову подряпину об якийсь паркан на вулиці", - зауважила Михайлюк.

Вона нагадала також, що українцям варто стежити за щепленнями та поновити їх у разі необхідності (якщо від минулої вакцинації пройшло більше 10 років).

"В Україні останнє щеплення підлітки отримують в 16 років і надалі контролюють це самі, без нагадування шкільної медсестри", - пояснила їжакознавець.

Чи правда, що їжаки можуть "пускати піну з рота"

Ситуація, коли їжак "пускає піну з рота", за словами Михайлюк, цілком реальна.

"Дійсно, вони таке роблять. І страшенно лякають цим непідготовлених людей", - констатувала вона.

Зооволонтер визнала, що виглядає цей процес достатньо "химерно".

"Колюче тільце вигинається під неприроднім кутом, йожиньку "корячить і викручує", йде піна (жах, сказ, паніка). Насправді ж це - маскувальний механізм", - повідомила фахівець.

Вона уточнила, що їжак просто "вспінює" ароматну субстанцію з повітря та слини", а потім - "наносить її на себе".

"Так він стає більш непомітним для хижаків у своїй місцевості", - пояснила експерт.

Чи правда, що їжаки - "губки" для кліщів?

"На жаль, це так", - визнала Михайлюк.

Вона уточнила, що з одного їжака "можна познімати з десяток кліщів, а то і більше".

"Кліщі мешкають у траві, а їжаки пересуваються на її рівні. Так і "зривають кліщовий джек-пот", - додала спеціаліст.

В цілому, за її словами, "їжаків краще не чіпати" (адже вони цього не люблять).

"Але якщо хтось знайшов знесилену чи поранену тваринку - краще брати її в рукавичках, або ж через тканину. Ніколи не можна виключати ризик поколотись, або ж бути вкушеним", - підсумувала зооволонтер.